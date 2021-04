Boca na pragu zvezdniških okrepitev: zakaj nogometaše v Evropi vleče v Argentino?

Stopiti v čevlje Diega Armanda Maradone in Romana Riquelmeja

Drugi faktor, kot izpostavljajo pri Goalu, je zapuščina Diega Armanda Maradone inRomana Riquelmeja. Prvi je za klub kratek čas igral pred odhodom v Evropo in nato še na koncu svoje kariere med letoma 1995 in 1997, če gledamo samo iz rezultatskega vidika, pa je Riquelme na Bomboneri pustil še bistveno večji pečat od svojega, sicer bolj slavnega rojaka. Za klub je igral kar 15 let, od 1996 do 2002 in nato še med letoma 2007 in 2014. Osvojil je pet naslovov argentinskega prvaka, trikrat pa je v zrak dvignil tudi Copo Libertadores, južnoameriško različico Lige prvakov.