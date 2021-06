Bodo Angleži končno evropski prvaki?

Angleži že dolgo niso imeli nogometne reprezentance, ki bi bila toliko talentirana, kot je trenutna generacija. Mladi zvezdniki bodo kot vedno pod velikim pritiskom optimistične javnosti.

Čeprav angleški navijači že leta med vsakim velikim reprezentančnim tekmovanjem kot spretna balerina plešejo po robu obupa in ekstaze, letos tiho upajo, da bodo končno osvojili prvo evropsko prvenstvo. Angleži so bili na tem tekmovanju najbolj uspešni leta 1968, ko so na zaključnem turnirju sodelovale zgolj štiri reprezentance, in leta 1996 na domačem terenu. V obeh primerih so tekmovanje končali na tretjem mestu. Anglija je do zdaj pravzaprav osvojila zgolj eno veliko tekmovanje, svetovno prvenstvo leta 1966.

Kane, Sterling, Sancho, Foden, Grealish, Chilwell, Mount, Rashford ... V drugi najmlajši reprezentanci na prvenstvu s povprečno starostjo 24 let 81 dni (najmlajši so Turki s 24,58) je kar devet igralcev iz treh angleških klubov igralo v letošnjih finalih evropskih klubskih tekmovanj. Pet jih je mlajših od 24 let (Mason Mount 22, Reece James in Phil Foden 21, Marcus Rashford 23 in Ben Chillwell 24). Kljub mladosti imajo Angleži torej veliko izkušenj, ki so jih pridobili na najpomembnejših klubskih tekmah.

Najmlajši igralec, ki se bo pridružil Angležem na Euru, je komaj 17-letni igralec Borussie iz Dortmunda, Jude Bellingham.

Trenutna generacija angleških igralcev velja za eno najbolj talentiranih v zadnjih desetletjih. To dokazuje tudi dejstvo, da je njihov trener Gareth Southgate na položaju desnega bočnega branilca imel na voljo tako razkošje, da je med 26 izbrancev, ki bodo del moštva na Euru 2020, povabil kar štiri nogometaše na tem položaju. Kieran Trippier, Reece James, Kyle Walker in Trent Alexander-Arnold naj bi odpotovali na turnir. Alexander-Arnold se je na prijateljski tekmi pred prvenstvom poškodoval in na Euru 2020 ne bo nastopil. Namesto njega je trener vpoklical centralnega branilca Bena Whita.

Silovit napad in negotova obramba Mlada zvezdnika Chelseaja in Manchester Cityja Mason Mount in Phil Foden nudita ogromno kreativne energije za najbolj znanim članom reprezentance in kapetanom, Harryjem Kanom. Igralec Tottenhama je letos izrazil željo, da bi zapustil svoj trenutni klub. Najbolj ga povezujejo s prestopom v Manchester United ali Manchester City. Verjetno bo čutil pritisk, da se na velikem tekmovanju dokaže in omenjena kluba prepriča o plačilu visoke odškodnine, ki jo bo zagotovo zahteval Tottenham. V napadu lahko Southgate med drugimi računa tudi na Jacka Grealisha, Marcusa Rashforda, Raheema Sterlinga in Jadona Sancha. Angleške navijače pa najbolj skrbi stanje v obrambi. Med vratnice gola je selektor Angležev v zadnjih letih najpogosteje postavil vratarja Evertona Jordana Pickforda, ki je znan po napakah, ki niso redke. Njegova zamenjava Dean Henderson ni prvi vratar v svojem klubu Manchester Unitedu, a kljub temu mnogi otoški navijači in mediji želijo videti ravno njega.

Harry Maguire je igralec, ki mu Southgate najbolj zaupa v osrčju obrambe. Na žalost angleških navijačev ima branilec težave s poškodbo, zaradi katere ni nastopil v finalu Lige Evropa. V primeru, da kapetan Manchester Uniteda ne bo pripravljen pravočasno, naj bi angleški trener razmišljal o zamenjavi sistema. Namesto dveh osrednjih branilcev bi zaigrali trije.

Angleži so na zadnji prijateljski tekmi pred nastopom na Euru 2020 premagali reprezentanco Romunije. Edini zadetek na tekmi je dosegel igralec Manchester Uniteda Marcus Rashford.

'Prihaja domov' Prihaja domov (it's coming home) je izraz, ki ga angleški navijači uporabljajo od evropskega prvenstva leta 1996. Takrat so nastopali na domačem terenu. Izraz so prevzeli iz pesmi "Three lions" izvajalcev Davida Baddiela, Franka Skinnerja in The Lightning Seeds. Zdaj navijači in igralci Anglije upajo, da bodo to pesem peli na domačem Wembleyju, po zmagi v finalu evropskega prvenstva.

