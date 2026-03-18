Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Misija (ne)mogoče v Atenah: Bodo grški bogovi naklonjeni grofom?

Atene, 18. 03. 2026 17.08 pred 3 minutami 3 min branja 0

Avtor:
Simon Valant
Celje - Drita

Celjani so že na grških tleh. V prestolnici, kjer se prepletata zgodovina in nogometna strast, jih v četrtek čaka ena najtežjih evropskih preizkušenj v klubski zgodovini. Po visokem porazu z 0:4 na prvi tekmi proti AEK-u se zdi, da je zgodba odločena. A nogomet je ravno zato največji, ker včasih piše nemogoče zgodbe. Ob prihodu na atensko letališče smo se pogovarjali s kapetanom Žanom Karničnikom.

Čeprav je prvi obračun v knežjem mestu pustil grenak priokus, ne gre prezreti širše slike. Celjani so tudi letos dokazali, da sodijo na evropski zemljevid, v zadnjih dveh sezonah pa so spisali eno najlepših evropskih zgodb slovenskega klubskega nogometa. Po lanskem zgodovinskem preboju v četrtfinale Konferenčne lige so tudi letos nosili slovensko zastavo globoko v spomladanski del sezone.

FOTO: Aljoša Kravanja

Pot ni bila enostavna. Na poti do ligaškega dela so izločili Sabah, Lugano in Banik iz Ostrave. Nato so v ligaškem delu premagali Legio iz Varšave, AEK in Shamrock Rovers, remizirali s Shelbournom, za konec pa za preboj v osmino finala preskočili še Drito. Zato tudi četrtkov izziv, kljub visokemu zaostanku, ne briše dejstva, da Celje že dolgo presega pričakovanja.

Žreb je Celjanom namenil ponovni obračun z AEK-om, ki je v Celju pokazal svojo moč. Grška zasedba, polna znanih imen kot so Luka Jović, Mijat Gaćinović ter Roberto Pereyra, je po kakovosti in vrednosti daleč pred slovenskim pokalnim prvakom.

Njihova tržna vrednost znaša skoraj 75 milijonov evrov, kar je približno šestkrat več od Celja. AEK, ki ga vodi Marko Nikolić, dobro poznan slovenskim nogometnim navdušencem, je v knežjem mestu dokazal razliko in se Celjanom maščeval za oktobrski poraz. A pravi izziv šele prihaja. Stadion Agia Sofia, ki sprejme 32.500 navijačev, kjer bo ob bučni podpori vzdušje na meji nogometnega kaosa.

Že v knežjem mestu se je zbralo skoraj 2.000 grških navijačev.
FOTO: Luka Kotnik

Velika okrepitev za Celje je povratek kapetana Žana Karničnika, ki je zaradi poškodbe rame manjkal več mesecev. "Lepo je biti nazaj. Ne čutim več nekih pretiranih bolečin, rama drži vse te napore, ampak mogoče še imam v kakšni določeni situaciji nekaj pomislekov. Mislim, da bo tudi to sčasoma za mano in da bo vse v najlepšem redu," nam je povedal ob prihodu v Atene.

FOTO: Luka Kotnik

Celjani se zavedajo realnosti. Štirje zadetki zaostanka proti takšnemu tekmecu so skoraj nepremostljiva ovira. A prav to jim daje tudi določeno svobodo.

"Na to tekmo gledamo kot še eno evropsko v nizu. Odigrati želimo dobro tekmo, kaj bo na koncu prinesel rezultat, pa bomo videli. Zavedamo se, da je naloga izjemno, izjemno težka. Oni igrajo pred domačimi navijači in mislim, da to še nekoliko bolj otežuje vse skupaj," pravi Karničnik.

Po odhodu Alberta Riere in kratkem, a neuspešnem obdobju Ivana Majevskega je Celje hitro reagiralo. V petek je na klop sedel Portugalec Vitor Campelos, ki je začel s pomembno zmago v Kopru. A spremembe so očitne.

FOTO: NK Celje

"Se še privajamo in mislim, da se bomo še kar nekaj časa. To, kar smo delali pod Albertom (Riero), je povsem drug nivo. Novi trener nas je vrnil v postavitev s štirimi v zadnji liniji, postavitve v obrambi so malce drugačne, ko imamo žogo v posesti, so zahteve drugačne kot prej ... Več je poudarka na defenzivi, kako se braniti," razlaga kapetan.

Seveda pa po tihem vsi nekako upamo tudi na čudež. Zaostanek štirih golov je ogromen, a nikoli ne gre obupati. Zgodovina nogometa pozna trenutke, ko nemogoče postane resničnost. Leta 2017 je Barcelona proti PSG-ju izničila zaostanek štirih zadetkov in slavila s 6:1. Tudi Sporting je v torek nadoknadil tri gole zaostanka proti norveškemu palčku Bodo/Glimt.

Karničnik ne zapira vrat čudežu: "Sportingu je sicer preobrat uspel pred domačimi navijači, ampak nikoli ne reci nikoli. Čaka nas tekma, na kateri nimamo kaj za izgubiti, da še dodatno spoznamo trenerja, njegove ideje in da se dobro pripravimo za zaključek sezone."

Atene niso le mesto nogometa. So mesto bogov in mitov. Stari Grki so verjeli v boginjo sreče Tihe in prav kanček njene naklonjenosti bi Celjani na povratni tekmi krvavo potrebovali. Realnost pravi, da je naloga skoraj nemogoča. Nogomet pa včasih napiše zgodbe, ki jih še bogovi ne znajo napovedati.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet celje aek atene karničnik

Galatasaray na čelu z Osimhenom v Liverpool po veliko napredovanje

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1573