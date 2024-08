Bodo Iličić, Soudani in Milec nared za ključno evropsko tekmo?

OGLAS

Cilj Mariborčanov na tekmi v Domžalah je bil, kot pred vsako prvenstveno tekmo, osvojiti tri točke. V prvem polčasu je Arnel Jakupović zabil svoj peti prvenstveni zadetek, za veliko točko domačinov pa je v drugem delu tekme poskrbel Matej Malenšek. "Razplet, ki si ga nikakor nismo želeli, ker smo prišli po vse tri točke. Posegli smo po rotacijah, ker so bile potrebne. Vsaka menjava je imela svoj razlog. Dejstvo je, da smo bili v prvem polčasu solidni, a preveč nenatančni. Vstop v drugi polčas pa je bil slab in potem smo bili tudi kaznovani. Kasneje smo poskušali z menjavami, vendar nismo uspeli v namenu," je po tekmi povedal Ante Šimundža.

Ante Šimundža FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Nogometaši Maribora so imeli v končnici tekme odlično priložnost za zmago, strelec edinega zadetka za vijoličaste pa enajstmetrovke ni uspel realizirati. "Želel je najboljše, ni zadel. To se zgodi. Dejstvo pa je, da si nismo priigrali dovolj situacij. Bili smo premalo konkretni in premalo drzni, kar je ekipa Radomelj izkoristila," je še dodal mariborski strokovnjak.

Iličić in Milec ostala na tribuni, Soudani med tekmo začutil bolečine Josip Iličić je na zadnji evropski tekmi, ko je Maribor gostoval pri Vojvodini, s tekmo zaradi poškodbe zaključil že v prvem polčasu, staro poškodbo pa je takrat obnovil tudi kapetan Martin Milec. "Iličić ima težave z gležnjem, Milec s poškodbo, ki jo je že imel. Zdravniška služba dela vse, da bi bila oba čim prej nared." 36-letni napadalec vijoličastih Hilal Soudani je v letošnji sezoni zaradi poškodbe že izpustil štiri tekme v vseh tekmovanjih, na tekmi proti Radomljam pa v tekmo vstopil v 67. minuti ter hitro po menjavi začutil bolečine. "Prišlo je do atipičnega mehanizma pri udarcu. Lahko bi ga umaknili z igrišča, a je hotel ostati z moštvom do konca tekme. Videli bomo, kako in kaj v njegovem primeru v prihodnjih dneh," je o poškodovanih nogometaših dejal Šimundža.

Na zadnji domači evropski tekmi sta za Maribor zadela prav Josip Iličić in Hilal Soudani. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand