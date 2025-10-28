Svetli način
Nogomet

Bodo leta 2034 tekme svetovnega prvenstva igrane 350 metrov nad tlemi?

Rijad, 28. 10. 2025 21.20 | Posodobljeno pred 53 minutami

Avtor
A.M.
Savdska Arabija je predstavila načrt nogometnega stadiona na vrhu 350-metrskega nebotičnika. Če se bodo odločili za gradnjo, želijo s slednjo zaključiti do leta 2032 in leta 2034 tam gostiti tekme svetovnega prvenstva v nogometu.

Že nekaj časa je znano, da bo svetovno prvenstvo leta 2034 gostila Savdska Arabija. Za izvedbo mundiala želijo zgraditi število futurističnih stadionov, eden izmed teh pa utegne stati 350 metrov nad tlemi. "Sky Stadium" naj bi sprejel 46.000 ljudi in deloval na račun sončne in vetrne energije.

Skupno nameravajo za svetovno prvenstvo, na katerem bo sodelovalo 48 reprezentanc, zgraditi 15 novih stadionov. Med temi izstopata še stadion King Salman, ki naj bi sprejel 92.000 ljudi in postal novi dom savdske nogometne reprezentance, ter stadion na robu klifa.

nogomet svetovno prvenstvo 2034 savdska arabija stadion
Ruski reprezentant se za las izognil ugrabitvi

GUNDABAD
28. 10. 2025 21.35
+0
Rajši naj naredijo en normalen stadion na tleh, za manj denarja, visek denarja pa naj rajsi posljejo v Afriko za hrano😊
Nace Štremljasti
28. 10. 2025 21.44
+1
odprejo na prašičje farme,da bodo imeli dovolj mesa
