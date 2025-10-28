Bodo leta 2034 tekme svetovnega prvenstva igrane 350 metrov nad tlemi?

Že nekaj časa je znano, da bo svetovno prvenstvo leta 2034 gostila Savdska Arabija. Za izvedbo mundiala želijo zgraditi število futurističnih stadionov, eden izmed teh pa utegne stati 350 metrov nad tlemi. "Sky Stadium" naj bi sprejel 46.000 ljudi in deloval na račun sončne in vetrne energije.

Skupno nameravajo za svetovno prvenstvo, na katerem bo sodelovalo 48 reprezentanc, zgraditi 15 novih stadionov. Med temi izstopata še stadion King Salman, ki naj bi sprejel 92.000 ljudi in postal novi dom savdske nogometne reprezentance, ter stadion na robu klifa.