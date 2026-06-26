Bodo leta 2038 mundial spet gostile ZDA?

ZDA soorganizirajo trenutno prvenstvo skupaj s Kanado in Mehiko. Glede na to, da bodo pri gostiteljstvu leta 2030 sodelovale Evropa, Afrika in Južna Amerika, leta 2034 pa bo gostila Savdska Arabija, bi se lahko čez 12 let spet odprla možnost Severni Ameriki.

Andrew Giuliani je v pogovoru za AP dejal, da je še prezgodaj za dokončno odločitev o vnovični kandidaturi, vendar meni, da imajo ZDA vse možnosti, da to nalogo v bližnji prihodnosti spet opravijo. "O tem sem govoril s predsednikom Donaldom Trumpom in s sekretarji v kabinetu. Mislim, da ni boljše države, ki bi gostila svetovno prvenstvo. To na letošnjem prvenstvu dokazujemo. Mislim, da so se vsi navijači lahko prepričali, da smo izjemno gostoljubni in da imamo neverjetno infrastrukturo. Imamo zgrajene stadione, v drugih državah pa ni tako in organizacija precej več stane," meni Giuliani.

Trdi, da jim razširitev prvenstva na 64 reprezentanc ne bi predstavljala težave, vseeno pa o prvenstvu leta 2038 noče glasneje govoriti. "Najprej moramo poskrbeti, da bomo 19. julija uspešno zaprli to svetovno prvenstvo, preden se bomo začeli odločati o naslednji kandidaturi. Za leto 2038 ali pozneje," še noče ničesar napovedovati Giuliani.