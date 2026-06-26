Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Bodo leta 2038 mundial spet gostile ZDA?

Washington, 26. 06. 2026 15.20 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
A.M. STA
Svetovno prvenstvo

Vodja projektne skupine svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA Andrew Giuliani je povedal, da je država sposobna organizirati tudi tekmovanje s 64 reprezentancami in da bi lahko znova kandidirala za prvenstvo leta 2038.

ZDA soorganizirajo trenutno prvenstvo skupaj s Kanado in Mehiko. Glede na to, da bodo pri gostiteljstvu leta 2030 sodelovale Evropa, Afrika in Južna Amerika, leta 2034 pa bo gostila Savdska Arabija, bi se lahko čez 12 let spet odprla možnost Severni Ameriki.

Andrew Giuliani, Richard Grenell, JD Vance in Donald Trump
Andrew Giuliani, Richard Grenell, JD Vance in Donald Trump
FOTO: AP

Andrew Giuliani je v pogovoru za AP dejal, da je še prezgodaj za dokončno odločitev o vnovični kandidaturi, vendar meni, da imajo ZDA vse možnosti, da to nalogo v bližnji prihodnosti spet opravijo. "O tem sem govoril s predsednikom Donaldom Trumpom in s sekretarji v kabinetu. Mislim, da ni boljše države, ki bi gostila svetovno prvenstvo. To na letošnjem prvenstvu dokazujemo. Mislim, da so se vsi navijači lahko prepričali, da smo izjemno gostoljubni in da imamo neverjetno infrastrukturo. Imamo zgrajene stadione, v drugih državah pa ni tako in organizacija precej več stane," meni Giuliani.

Trdi, da jim razširitev prvenstva na 64 reprezentanc ne bi predstavljala težave, vseeno pa o prvenstvu leta 2038 noče glasneje govoriti. "Najprej moramo poskrbeti, da bomo 19. julija uspešno zaprli to svetovno prvenstvo, preden se bomo začeli odločati o naslednji kandidaturi. Za leto 2038 ali pozneje," še noče ničesar napovedovati Giuliani.

nogomet svetovno prvenstvo zda Andrew Giuliani Donald Trump mundial

Haaland pred Francijo: Verjetno nas bodo premagali in osvojili mundial

Navijači na svetovnem prvenstvu podrli 32 let star rekord

24ur.com Kakšno pot bo v prihodnjih letih ubirala država?
24ur.com Nogometno SP 2030 na treh celinah in v šestih državah
24ur.com Kje in kakšno bo naslednje svetovno prvenstvo?
24ur.com Bodo leta 2034 tekme svetovnega prvenstva igrane 350 metrov nad tlemi?
24ur.com 'Mundial 2026? Rad bi bil tam in želim biti pomemben del reprezentance'
Zadovoljna.si Formula, ki razkriva vaše osebno število za 2024
24ur.com 'Leto 2026? Vse je odprto, mogoče sploh ne bo tekmovala'
Priporoča
  • ECEshop klime 24ur 01
  • ECEshop klime 24ur 02
  • ECEshop klime 24ur 03
  • ECEshop klime 24ur 04
  • ECEshop klime 24ur 05
  • ECEshop klime 24ur 06
  • ECEshop klime 24ur 07
  • ECEshop klime 24ur 08
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
pravica1
26. 06. 2026 16.56
Cez 30 let, morajo vmes se druge drzave priti na vrsto..
Odgovori
0 0
NoriSušan
26. 06. 2026 16.14
d mo loh spet ob treh zjutri gledal tekme
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Družinski izlet mimo Rožnika do Tivolija in nazaj
Nosečnice na morju – do katerega meseca je varno plavati?
Nosečnice na morju – do katerega meseca je varno plavati?
Majhni otroci in vročinski udar: zakaj ga starši pogosto spregledajo
Majhni otroci in vročinski udar: zakaj ga starši pogosto spregledajo
Kdaj lahko otroku ponudimo prvi sladoled? Nasveti strokovnjakov
Kdaj lahko otroku ponudimo prvi sladoled? Nasveti strokovnjakov
zadovoljna
Portal
29 let razlike ju ne ustavi: otrok z Ines je njegova prioriteta
Dnevni horoskop: Rake čaka presenečenje, bikom se ponuja zanimiva priložnost
Dnevni horoskop: Rake čaka presenečenje, bikom se ponuja zanimiva priložnost
Ena najlepših žensk na svetu znova dviguje temperaturo
Ena najlepših žensk na svetu znova dviguje temperaturo
Na ogrlici za skoraj 3.000 evrov se skriva posebno sporočilo
Na ogrlici za skoraj 3.000 evrov se skriva posebno sporočilo
vizita
Portal
Ste ljubitelji banan? Preverite, kako koristijo vašim možganom
Le nekaj minut na dan: vaje z utežmi za močnejše in bolj oblikovane roke
Le nekaj minut na dan: vaje z utežmi za močnejše in bolj oblikovane roke
Vročinski val: ti simptomi zahtevajo posebno pozornost
Vročinski val: ti simptomi zahtevajo posebno pozornost
Zakaj nekateri ljudje brez težav vstajajo zgodaj
Zakaj nekateri ljudje brez težav vstajajo zgodaj
cekin
Portal
Poklici, kjer plače rastejo najhitreje. Preverite, ali ste med njimi
Je Hrvaška postala predraga? Izkušnja turista odprla širša vprašanja
Je Hrvaška postala predraga? Izkušnja turista odprla širša vprašanja
Koliko dopusta si lahko privoščite glede na plačo (realen izračun za 2026)
Koliko dopusta si lahko privoščite glede na plačo (realen izračun za 2026)
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
moskisvet
Portal
Domačini so povedali: Luka Dončić živi čisto drugače, kot si mislite
Ali v vročini res natočiš manj goriva? Strokovnjaki razkrivajo resnico
Ali v vročini res natočiš manj goriva? Strokovnjaki razkrivajo resnico
Ena najlepših nogometašic na svetu zaročena po le šestih mesecih zveze
Ena najlepših nogometašic na svetu zaročena po le šestih mesecih zveze
Poslovila se je legenda zlate dobe Hollywooda
Poslovila se je legenda zlate dobe Hollywooda
dominvrt
Portal
Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)
Cvetje bo sveže tudi teden dni dlje: preprost trik z vazo, ki ga priporočajo cvetličarji
Cvetje bo sveže tudi teden dni dlje: preprost trik z vazo, ki ga priporočajo cvetličarji
Zakaj na vrtu uporabiti oglje?
Zakaj na vrtu uporabiti oglje?
Trik, s katerim bodo jagode ostale sveže dlje časa
Trik, s katerim bodo jagode ostale sveže dlje časa
okusno
Portal
Pozabite na polpete: tako boste bučke pripravljali to poletje
Tekmovalka MasterChefa navdušuje s hitro poletno sladico v kozarcu
Tekmovalka MasterChefa navdušuje s hitro poletno sladico v kozarcu
7 poletnih kosil, ki jih pripravite v največ 20 minutah
7 poletnih kosil, ki jih pripravite v največ 20 minutah
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
voyo
Portal
Klub morilcev
'91
'91
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763