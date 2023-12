Olimpija v Bratislavi lovi pozitivno slovo od Evrope *0:0

Začetna enajsterica Olimpije: Denis Pintol med vratnicama, Jorge Silva, Ahmet Muhamedbegovič, Marcel Ratnik in David Sualehe v obrambi, Rui Pedro, Saar Fadida in Timi Max Elšnik na sredini igrišča, Marko Brest in Nemanja Motika na krilih, Pedro Lucas pa v konici napada.

Prvih enajst Slovana: Milan Borjan v vratih, Kenan Bajrić, Guram Kashia in Kevin Wimmer kot osrednji branilci, Cesar Blackman in Lukaš Pauschek kot krilna branilca, Jaba Kankava in Juraj Kucka kot defenzivna vezista, Tigran Barseghyan, David Strelec in Aleksandar Čavrić pa v napadu.