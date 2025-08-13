Svetli način
Bodo napadalca Barcelone premamili arabski milijoni?

Barcelona, 13. 08. 2025 11.35

S.V.
Barcelona bi lahko to poletje ostala brez svojega osrednjega napadalca. Poljski zvezdnik Robert Lewandowski bi namreč lahko zapustil katalonski klub, potem ko je prejel ponudbo iz Savdske Arabije, vredno neverjetnih 50 milijonov evrov na leto.

Robert Lewandowski, ki bo kmalu dopolnil 37 let, ima z Barcelono pogodbo do konca naslednje sezone. V klub je prišel leta 2022 iz Bayerna, lani pa je kljub svojim letom odigral izjemno sezono – v vseh tekmovanjih je na 52 tekmah dosegel kar 42 zadetkov. 

Robert Lewandowski je izenačil z bele točke.
Robert Lewandowski je izenačil z bele točke. FOTO: Profimedia

Številni pričakujejo, da bo tudi v prihodnji sezoni pomembno orožje Blaugrane v napadu. Sam je junija za nemški BILD izjavil, da o odhodu ne razmišlja: "To zame ni problem, ostajam tudi naslednjo sezono. Trenutno so moje misli povsem usmerjene v Barcelono. Naša ekipa bo prihodnjo sezono še boljša. Fizično se počutim odlično, kot da imam 30 let. Na koncu sledim temu, kar mi narekujeta srce in glava."

Mikavna ponudba: 100 milijonov evrov za dve leti

Po poročanju španskega El Nacionala je Lewandowski prejel ponudbo dvoletne pogodbe v vrednosti 100 milijonov evrov s strani neimenovanega savdskega kluba. Verjetnost, da se Poljak preseli na Arabski polotok je zelo nizka, po poročanju španskih medijev ostaja popolnoma motiviran za igranje na najvišji ravni, a vseeno gre za mikavno ponudbo, ki bi marsikoga premamila.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Poleg tega so mu pripravljeni zagotoviti še številne dodatne ugodnosti za njega in njegovo družino, če se odloči za podpis. Športni direktor Barcelone Deco je Lewandowskega pozval, naj se odloči čim prej, da bo klub lahko pravočasno ukrepal na nogometni tržnici, če bo to potrebno.

Trener Hansi Flick nanj povsem računa in, čeprav je Lewandowski zaradi manjših poškodb izpustil del pripravljalnega obdobja, verjame, da bo napadalec kmalu znova v najboljši formi. Poleg tega ostaja njegova vloga vodje v garderobi izjemno pomembna, še posebej za mlade igralce, kot je Lamine Yamal, ki ga imajo za vzornika.

