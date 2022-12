Martinez zaradi neokusnih izbruhov na SP na izhodnih vratih Aston Ville?

Spomnimo: ta si je večkrat med 22. svetovnim prvenstvom v Katarju, ki ga je po pravi poslastici in izvajanju enajstmetrovk v finalu proti Franciji dobila prav Argentina, privoščil nedopustne stvari, ki bi ga lahko v prihodnje stale nadaljnjega statusa pri Aston Villi. Da Unai Emery vse resneje razmišlja o zamenjavi na vratih omenjenega angleškega prvoligaša, v zadnjem obdobju poroča vse več otoških in španskih medijev. Ti se med drugim zanašajo na svoje dokazano zanesljive vire, ki trdijo, da Emery počne prav vse, da bi Martinez v kratkem zapustil klub iz Birminghama.

Ne le neprimerno obnašanje, trofejnega španskega trenerja naj bi motil tudi Argentinčev neukrotljiv značaj, ki nemalokrat vnaša nemir v garderobo. Pred začetkom mundiala v Katarju je bil Emery s strani britanskih medijev kar nekajkrat povprašan o njegovih domnevnih nesoglasjih z argentinskim reprezentančnim vratarjem, toda Španec se ni pustil prelisičiti in je v svojem slogu odgovoril: "Včasih je zelo težko nadzirati lastna čustva. V vsakem primeru bova z Martinezom opravila pogovor o vsem, kar se je dogajalo na svetovnem prvenstvu, saj si nihče ne želi podobnih scen tudi v klubskem okolju. Ne skrivamo, da smo ponosni nanj in na njegove dosežke z argentinsko izbrano vrsto, toda ob vrnitvi v klub Martinez znova postaja naša odgovornost," je pred časom pomenljivo dejal Emery.

Kritike na račun Martineza se stopnjujejo

Precej bolj neposredna in ostra do Martinezovih izbruhov sta bila aktualni strateg prav tako člana elitnega razreda angleškega klubskega nogometa Crystal Palacea Patrick Vieira in francoska ministrica za šport Amelie Udea-Castera. Prvi poudarja, da si je argentinski vratar dovolil občutno preveč in njegov način proslavljanja naslova svetovnega prvaka označil za neumnega. "S temi svojimi spornimi gestami je vrgel senco na sicer sijajen uspeh argentinske izbrane vrste. Menim, da za kaj takega ni bilo potrebe. Martinez se je osmešil pred širnim svetom," je brez dlake na jeziku poudaril nekdanji svetovni prvak s francosko reprezentanco, medtem ko je Udea-Castera odšla še korak dlje v svojih kritikah:

"To, kar je počel Martinez v Katarju, je bilo vulgarno, neprimerno in nedoraslo velikemu trenutku argentinske reprezentance. S tem je močno oskrunil podobo zmagovalca in za večno vrgel črn madež na preostanek zmagovalne generacije, ki je po dolgih 36 letih uresničila svoje sanje."