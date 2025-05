Bodo Parižani finale Lige prvakov napadali brez najboljšega igralca?

Ousmane Dembele si je v torek na prvi polfinalni tekmi Lige prvakov z Arsenalom nategnil zadnjo stegensko mišico na desni nogi. Francoz, ki je v četrti minuti poskrbel za vodstvo PSG-ja in na koncu tudi zmago, je igrišče zapustil v 70. minuti, zamenjal pa ga je Bradley Barcola .

Dembele bo zagotovo izpustil tekmo francoskega prvenstva proti Strasbourgu, a to španskemu strategu Enriqueju ne povzroča pretiranih težav, saj si je njegova ekipa že zagotovila naslov prvaka. Resnična skrb za francoske prvake je, ali si bo francoski krilni igralec, ki je na tekmi v Londonu sicer igral v konici napada, pravočasno opomogel za povratno tekmo na Parku princev. Parižani bodo Arsenal gostili v sredo - prenos od 20.30 na Kanalu A in VOYO.

Iz pariškega tabora so sporočili, da se njegovo stanje izboljšuje, več pa bo jasnega v prihodnjih dneh. Dembele v tej sezoni igra v življenjski formi, v Ligi prvakov je zbral že osem golov in tri asistence. S tem je izenačil francoski rekord Kyliana Mbappeja, ki mu je to uspelo v sezoni 2020/21.