Bodo prerojeni Italijani presenetili na Euru?

Kot igralec je Roberto Mancini kljub izjemni kakovosti v dresu Italije zaigral na zgolj enem velikem tekmovanju. Na Euru 1988 je na prvi tekmi v skupini zabil gol, italijanska reprezentanca pa je svojo pot končala v polfinalu. 33 let pozneje želi zdajšnji trener azzurov Euro končati v finalu, s pokalom v roki.

Pod vodstvom Roberta Mancinija so naši zahodni sosedi neporaženi od septembra leta 2018. V kvalifikacijah za Euro 2020 so zmagali na vseh desetih obračunih, dosegli kar 37 golov in jih prejeli zgolj štiri. Na kvalifikacijskih tekmah proti Finski, Grčiji, Bosni in Hercegovini, Armeniji ter Lihtenštajnu se je trener Italijanov odločil za taktično postavitev 4-3-3. Zmagovalec Lige prvakov s Chelseajem Jorginho v sredini igrišča skupaj z igralcem PSG-ja Marcom Verrattijem diktirata tempo igre. Poškodovanega Verattija bo na prvih dveh tekmah prvenstva proti Turčiji in Švici verjetno zamenjal igralec Sassuola, Manuel Locatelli. Tretji vezist v udarni enajsterici je po navadi igralec Interja Nicollo Barella, ki se bolj pogosto pridruži napadalcem v zadnji tretjini igrišča.

Italijani so na zadnji prijateljski tekmi pred nastopom na Euru 2020 premagali reprezentanco Češke z rezultatom 4:0. Strelci so bili Ciro Immobile, Nicolo Barella, Lorenzo Insigne in Domenico Berardi.

Po Euru 2000 prvič brez legendarnega Buffona Italijani imajo na mestu vratarja skoraj vedno vrhunskega igralca. Zadnjih osem velikih tekmovanj, na katere so se Azzuri uvrstili, je na golovi črti zanje začel eden najboljših vratarjev vseh časov, Gianluigi Buffon. Ta se je po neuspehu v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v Rusiji leta 2018 upokojil v dresu reprezentance. Med vratnice je na njegovo mesto stopil Gianluca Donnaruma. Čeprav je Gianluca star zgolj 22, let je v dresu Milana do zdaj zbral že 251 nastopov, saj je v slovitem rdeče-črnem dresu debitiral s 16 leti. Po poročanju tujih medijev je Donnaruma tik pred podpisom pogodbe s francoskim PSG-jem.

V skupini A s Turčijo, Švico in Walesom V skupini A se bodo soočili s Turčijo, Švico in Walesom. Italijani na podlagi nedavnih rezultatov in igre veljajo za favorite v skupini. V izločitvenem delu prvenstva se ta skupina križa s skupinama B in C, kjer sta favorita reprezentanci Belgije in Nizozemske.

icon-expand Skupina A na Euru 2020. FOTO: Sofascore.com

Dva obraza Mancinija Selektor Mancini je veljal za izjemno temperamentnega igralca. Njegov prvi reprezentančni trener Ezio Bearzot ga po sporu pred Mancinijevim reprezentančnim debijem, ni več vpoklical v dres Italije. Svojo reprezentančno kariero pa je Roberto končal že pri 29 letih, po sporu s slovitim trenerjem Arrigom Sacchijem. V zadnjih letih naj bi se kot trener občutno umiril. Delni razlog za to naj bi bila katoliška vera zaradi katere Mancini redno roma tudi v bosansko mesto Medjugorje.

icon-expand Trener azzurov, Roberto Mancini. FOTO: AP