Bodo Srbi po desetletjih lažnega upanja končno izkoristili svoj potencial?

Napadalno moštvo, ki se je pod taktirko trenerja, ki ga je Arsene Wenger nekoč proglasil za njegovega naslednika na klopi Arsenala in legendarnega igralca, končno sprostilo. Stojković ne dvomi v svoje igralce in njihovo kakovost, predvsem pa zahteva sproščeno igro v napadu in ambiciozen pristop k vsaki tekmi. "Ni dovolj zgolj, da zmagamo, pomembno je tudi, kako zmagamo. Želimo igrati dobro, napadalno in zabijati čim več zadetkov," je svoj pristop k igri opisal Stojković.

Igralci mu popolnoma zaupajo, njegov general in idejni vodja na igrišču pa je igralec Ajaxa Dušan Tadić (33). Napadalci Aleksandar Mitrović, Dušan Vlahović in vezist Sergej Milinković-Savić so za nasprotnega vratarja vedno nevarni, a veliko skrbi predstavljajo igralci v obrambi. Od vseh moštev, ki so se v evropskem delu kvalifikacij na prvenstvo uvrstila kot prva v svojih skupinah, so Srbi prejeli največ zadetkov, in sicer devet. Kako se bo obramba brez resnično zvenečih imen soočila z napadalnim bogastvom Brazilije, bo ključnega pomena. Srbi so v kvalifikacijah dosegli več zadetkov (18) od zgolj Španije in Švice. Ravno slednji pa bodo moštvo, s katerim naj bi se orli borili za drugo mesto v skupini.

Tekmi proti Braziliji in Švici bosta fascinantni. Južnoameričani v Srbiji vselej vzbujajo občutke občudovanja in zavisti, Švicarji pa v zadnjih časih ravno obratno. Proti obema moštvoma so Srbi igrali tudi na zadnjem svetovnem prvenstvu leta 2018 v Rusiji, ko so izgubili obe tekmi. Poraz proti Brazilcem ni bolel toliko kot dogodki na tekmi proti Švici in predvsem proslava zadetkov s strani Xherdana Shaqirija in Granita Xhaxe. Motivacije torej Srbom, ki se v četrtfinale svetovnega prvenstva niso uvrstili od davnega leta 1990, ko je za takratno Jugoslavijo še nastopal sedanji selektor Stojković, ne manjka.