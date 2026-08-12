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Nogomet

Bodo Uefa, Concacaf in Afc ustanovile svojo različico Fife?

Nyon, 12. 08. 2026 10.09 pred 10 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Š.Z.
Gianni Infantino

Po poročanju britanskega časnika The Guardian tri krovne nogometne zveze Uefa, Concacaf in Afc sodelujejo pri oblikovanju novega sistema za upravljanje svetovnega nogometa, ki naj bi nadomestil sistem pokroviteljstva, uveljavljen od prihoda Giannija Infantina na čelo Fife pred desetimi leti.

Gianni Infantino in Aleksander Čeferin
Gianni Infantino in Aleksander Čeferin
FOTO: Profimedia

Saga o prihodnosti predsednika Fife Giannija Infantina se zaostruje. Po poročanju časnika The Guardian naj bi tri krovne nogometne organizacije: Uefa, Concacaf in Afc, ki so se prve uprle njegovemu načrtu za prodajo deleža komercialnih pravic do svetovnega prvenstva, sodelovale pri oblikovanju novega okvira za upravljanje svetovnega nogometa.

Infantino je doslej zavračal ponavljajoče se pozive k neodvisnemu pregledu upravljanja Fife. Tri krovne zveze naj bi zato zdaj stvari vzele v svoje roke ter pripravljale predloge za spremembe načina vodenja svetovnega nogometa.

fifa
fifa
FOTO: AP

Prihodnost vodenja svetovnega nogometa

Dokument, ki naj bi ga pripravile krovne konfederacije, bo predstavil vizijo, kako bi se lahko Fifa razvijala v prihodnjih letih. Če Infantino novega okvira ne bo sprejel, ga bo po vsej verjetnosti sprejel njegov izzivalec na predsedniških volitvah, ki bodo marca 2027.

Obstaja pa tudi še tretja pot: da bi evropska, azijska in nogometna konfederacija za Severno Ameriko, Srednjo Ameriko ter Karibe novi okvir uporabile kot predlog za oblikovanje nove, separatistične nogometne organizacije.

Zveze so namreč v skupni izjavi zahtevale "vodstvo, ki služi nogometu in mu ne želi ukazovati", ob tem pa razkrile, da so že začele predhodne pogovore o organizaciji novih tekmovanj, če se bo zastoj z vodstvom Fife nadaljeval.

UEFA
UEFA
FOTO: Profimedia

Uefa tudi vztraja pri svoji obljubi, da bo bojkotirala tekmovanja pod okriljem Fife, če ta ne vzpostavi neodvisne preiskave ter ne zagotovi pravno zavezujočih zagotovil, da se poteza Infantina, ko je skušal prodati delež komercialnih pravic do svetovnih prvenstev, ne bo ponovila. Ta trenutek to pomeni, da bi žensko svetovno prvenstvo do 20 let, ki poteka čez mesec dni, bilo odigrano brez evropskih ekip.

Volitve za predsednika Fife

Za morebitno odločitev krovnih zvez o oblikovanju separatistične organizacije bodo najverjetneje ključne prihodnje predsedniške volitve Fife. Te se vse bolj kažejo kot obračun med aktualnim predsednikom Infantinom in njegovim najverjetnejšim izzivalcem Kanadčanom Victorjem Montaglianijem, trenutnim predsednikom Concacafa. Montagliani velja za enega najresnejših kandidatov opozicije, v kateri ima pomembno vlogo tudi Uefa, ki si prizadeva za spremembe na vrhu svetovne nogometne organizacije.

Victor Montagliani
Victor Montagliani
FOTO: AP

Pomemben podatek, ki govori, da bo Montagliani eden glavnih kandidatov za mesto predsednika Fife, je tudi skupna izjava Uefe, Concacafa in Azijske nogometne konfederacije, ki je vsebovala jasne odmeve govora, ki ga je Kanadčan letos imel na kongresu Fife v Vancouvru. Takrat je poudaril: "Naj bom odkrit, vodenje ni stvar moči." Sporočilo je bilo razumljeno kot poziv k bolj vključujočemu in odgovornemu vodenju svetovnega nogometa.

Razlagalnik

Uefa (Union of European Football Associations) je krovna organizacija za nogomet v Evropi, ustanovljena leta 1954. Njena primarna naloga je upravljanje nogometnih tekmovanj na evropski ravni, kot so Liga prvakov, Liga Evropa in Evropsko prvenstvo. Poleg organizacije tekmovanj skrbi za razvoj nogometa, izobraževanje trenerjev in sodnikov ter zastopa interese evropskih nacionalnih nogometnih zvez v okviru svetovne nogometne organizacije, Fife.

Concacaf (Confederation of North, Central America and Caribbean Association Football) je ena od šestih celinskih konfederacij pod okriljem Fife. Ustanovljena je bila leta 1961 z združitvijo nogometnih zvez Severne Amerike in Srednje Amerike ter Karibov. Njena glavna dejavnost vključuje organizacijo regionalnih tekmovanj, kot je Gold Cup, ter razvoj nogometne infrastrukture in profesionalizma v državah članicah te regije.

Afc (Asian Football Confederation) je azijska nogometna konfederacija, ki je bila ustanovljena leta 1954 in ima sedež v Kuala Lumpurju v Maleziji. Je odgovorna za upravljanje nogometa na azijski celini, ki je geografsko izjemno raznolika in obsega države od Bližnjega vzhoda do Vzhodne Azije in Avstralije. Afc organizira prestižna tekmovanja, kot sta Azijski pokal in Liga prvakov AFC, ter si prizadeva za dvig kakovosti nogometa v regiji, kjer ta šport v zadnjih desetletjih beleži izjemno rast priljubljenosti.

Fifa (Fédération Internationale de Football Association) je mednarodna krovna organizacija za nogomet, ustanovljena leta 1904 s sedežem v Zürichu. Njena najpomembnejša naloga je organizacija svetovnega prvenstva v nogometu, ki velja za enega najbolj gledanih športnih dogodkov na svetu. Fifa postavlja pravila igre, ki veljajo globalno, nadzoruje mednarodne prestopne sisteme igralcev in skrbi za razvoj nogometa v državah v razvoju, hkrati pa deluje kot regulatorni organ, ki povezuje nacionalne zveze vseh držav članic.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI1

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SpamEx
12. 08. 2026 11.31
Sem presenečen ta tu zravn ni norih latinosov oz. južnoameriške zveze CONMEBOL
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