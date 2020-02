Bodo Uefine sankcije iz Cityja 'pregnale' tudi Sterlinga?

Med glavne nosilce zasedbe Josepa Guardiole zagotovo spada hitronogi napadalec Raheem Sterling , ki ga pogodba z Manchester Cityjem sicer veže vse do konca sezone 2022/23, a v tem trenutku še ni jasno, ali bo v Kingstonu (Jamajka) rojeni nogometaš sploh dočakal naslednjo sezono. Kot so poročali številni otoški mediji, se lahko namreč že ob koncu aktualne sezone zgodi pravi eksodus nosilcev igre 'Meščanov' na čelu s trenerjem Guardiolo, ki naj bi imel že nekaj časa na mizi bogato ponudbo torinskega Juventusa. Stroge sankcije s strani Evropske nogometne zveze (Uefa) so dodobra premešale karte v modrem delu Manchestra, ki bi se moral v teh dneh pripravljati na prihajajoči dvoboj vseh dvobojev v osmini finala Lige prvakov proti 13-kratnemu evropskemu klubskemu prvaku madridskemu Realu, toda v ospredju so povsem druge teme, še posebej skrb vodilnih mož v klubu glede podaljšanja pogodb z glavnimi zvezdniki moštva.

'Za zdaj ostaja v Cityju'

"Raheem (Sterling, op. p.) je popolnoma osredotočen na svoje obveznosti v Cityju, tako da ni bilo nikakršnega govora o nogometaševem odhodu iz Velike Britanije," je med drugim za britanske medije dejal Sterlingov zastopnik Aidy Ward, ki je sicer potrdil navedbeThe Timesa, da ima njegov varovanec že nekaj časa na mizi ponudbo Madridčanov.



Isti medij je prav tako navedel, da so v španski prestolnici pripravljeni globoko seči v žep in za (predčasen) prihod angleškega reprezentančnega napadalca na Santiago Bernabeuodšteti vrtoglavih 180 milijonov evrov odškodnine. Kakorkoli že, v naslednjih tednih in mesecih bodo stvari še bolj jasne, kot so v tem trenutku. Čeprav se zdi ponudba Reala več kot obetavna, so navijači Manchester Cityja vendarle prepričani, da bodo bogati lastniki kluba uspeli zadržati enega od svojih največjih zvezdnikov na Etihadu.