Bodo zmaji potrdili naslov državnega prvaka?

Je pa na drugi strani veliko podatkov, ki govorijo v prid Olimpije. Slednji so v tej sezoni dobili vse tri medsebojne tekme z Radomljani, poleg tega pa jim gre na roko tudi dejstvo, da se Radomlje v letošnji sezoni več ne borijo za nič, saj jih na osmem mestu od cone izpada loči varnih osem točk.

Zeleno-beli se v tekmo podajajo s slabo popotnico, saj so zadnjo zmago zabeležili pred skoraj enim mesecem. V vmesnem času jih je Celje izločilo iz pokalnega tekmovanja, z istim nasprotnikom so v prvenstvu remizirali s 3:3, na večnem derbiju pred domačimi navijači izgubili z 1:2, na zadnji prvenstveni tekmi pa se po remiju z 1:1 iz Murske Sobote vrnili le s točko.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"V zadnjem krogu nismo prišli do zmage, čeprav smo imeli več kot uro igralca več. Potrebno je bilo prevzeti odgovornost, se pa moramo sedaj zbrati, pokazati boljšo predstavo pred domačimi navijači in zmagati tekmo ter tako potrditi naslov prvaka," je pred tekmo proti Radomljam povedal Marko Brest, ki je v letošnji prvenstveni sezoni zabil tri gole in prispeval tri podaje.