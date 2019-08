Bogat prevzem: francoski prvoligaš iz Nice odslej v lasti Ineosa

"V podjetju smo presrečni, da nam je uspel nakup OGC Nice. Z nekaterimi premišljenimi investicijami bomo skušali zagotoviti, da bo moštvo redno nastopalo v evropskih tekmovanjih. Gre za klub z bogato zgodovino in tradicijo. Navijači so znani po svoji strasti, zato bodo pomemben del naše zgodbe. Stadion Allianz Riviera je odličen, kar velja tudi za novozgrajeni vadbeni center, ki je ključen del uspeha vsakega kluba," so bile prve besedeSira Jima Ratcliffa.

Ineos je novembra 2017 kupil tudi švicarsko moštvo Laussane-Sport, ki pa je prav v tisti sezoni izpadlo iz prve lige. "V Lozani smo naredili nekatere napake, iz katerih pa smo se, v to trdno verjamem, veliko naučili. Klub mora biti uspešen tako na igrišču kot izven njega, to si bomo prizadeli tudi v Nici. Seveda si bomo takoj želeli rezultatskih uspehov, a zaradi njih ne bomo hiteli. Klub mora biti zgrajen na zdravih temeljih, to je naše vodilo, od katerega ne bomo odstopali. Ne pričakujte, da bomo razmetavali z denarjem, naše delo bo strokovno in potrpežljivo," je navijače štirikratnega francoskega prvaka pozval 66-letni poslovnež iz Oldhama.

Nica je v to sezono francoskega prvenstva vstopila sijajno, saj ima po dveh tekmah prav toliko zmag. Po podatkih Transfermarkta so njeni igralci skupaj vredni nekaj manj kot 130 milijonov evrov. Najdražja sta trenutno desni bočni branilec Youcef Atal, ki je ocenjen na okroglih 20 milijonov, in pa centralni branilec Malang Sarr z dvema milijonoma manj.