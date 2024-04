Bogata pravljica se nadaljuje, Ryan Reynolds in Wrexham znova napredovala

Ko sta Ryan Reynolds in Rob McElhenney leta 2021 prevzela klub, ki je bil v velikih finančnih težavah, sta dolgo pot proti vrhu začela v peti angleški ligi. Napredovanje v četrto ligo jim v prvi sezoni ni uspelo, tudi v sezoni 2021/22 jim je spodletelo, lani pa so po rekordni sezoni končno osvojili peto ligo (National League) in napredovali v League Two.

S svojo slavo in dokumentarno serijo Welcome to Wrexham (Dobrodošli v Wrexham) sta izjemno povečala prepoznavnost kluba in posledično tudi njegove prihodke. Ti so vodstvu kluba omogočili višje vložke v igralski kader in zdajšnji uspeh. Že v prvi sezoni v League Two so si zagotovili mesto med najboljšimi tremi moštvi in napredovanje v tretjerazredno tekmovanje v angleški nogometni "piramidi".