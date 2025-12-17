Bogate denarne nagrade na nogometnem SP 2026

Zmagovalna reprezentanca bo dobila 50 milijonov dolarjev oziroma 42,5 milijona evrov, finalist 28 milijonov evrov, tretje mesto prinaša 24,7 milijona evrov, četrto skoraj 23 milijonov evrov, reprezentance med petim in osmim mestom bodo dobile po 16,2 milijona, med devetim in 16. mestom 22,8 milijona, med 17. in 32. mestom 9,4 milijona, med 33. in 48. mestom pa 7,7 milijona evrov.

Dodatno bo vsaka reprezentanca prejela 1,3 milijona evrov za stroške priprav. Tako bo vsaka reprezentanca, ki bo nastopila na SP 2026, dobila vsaj devet milijonov evrov.