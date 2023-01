Bogati šejk ponorel na Ronalda: Dal sem mu 200 milijonov evrov, on pa vpije ...

Cristiano Ronaldo se ne more ravno hvaliti s "začetkom iz sna" v Savdski Arabiji. V prvih dveh dvobojih v dresu Al-Nassra se ni ravno proslavil. Še posebej boleč je poraz in izpad v polfinalu superpokala proti ekipi Al-Ittihad (1:3). Na tej tekmi je imel Portugalec veliko priložnost, a ni zadel. " Trener Rudi Garcia je po tekmi dejal, da je imel Ronaldo možnost, da spremeni tok obračuna, a ni zadel iz zares ugodne situacije ," piše madridski AS , ki v naslednjem stavku poudarja vse večje nezadovoljstvo vodilnih mož kluba. " Eden od vodilnih operativcev kluba ni več mogel skriti razočaranja. Zgodilo se je po izpadu iz pokala. Spraševal se je že v pravilnost odločitvam da Ronalda pripeljejo v klub, " nadaljuje AS .

"Porabil sem 200 milijonov evrov in več za Ronalda, on pa zna reči le 'Siuuu'," je bil slikovit direktor kluba, priloženi posnetek pa to le še potrjuje. Da le vse rožno poudarja AS, je tudi izjava trenerja Rudija Garcie, ki je javno pozval Ronalda ... "Zaenkrat so tenzije še nizke, a ob naslednjem porazu in nezadovoljstvu utegne biti že veselo v slačilnici arabskega kluba," sporoča AS in dodaja, da ima Ronaldo naslednjo priložnost za dokazovanje že v petek, ko Al-Nassr igra proti Al Fatehu, šestouvrščenem klubu savske Pro League.