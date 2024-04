Bogatinov do prve zmage na klopi Kopra

Po točkah Radomelj v Kopru in Ljubljani je Aluminij padel na zadnje mesto, ki se ga je v primorski prestolnici želel znebiti. Po prvem polčasu mu je dobro kazalo, saj je vodil, po izenačenju se tudi točke ne bi odrekel, v 81. minuti pa je ostal še brez nje, za kar je poskrbel strelec drugega koprskega gola Enej Jelenič.

Koprčani so zmagali zasluženo, skozi vso tekmo so bili boljši tekmec, več so poskušali, imeli pa tudi nekaj smole. Prvi strel na vrata je v deveti minuti sprožil mladi Andraž Ruedl, šest minut pozneje ga je posnemal Nik Omladič. Timothe Nkada je v 30. minuti sicer po lepem protinapadu lepo prodrl po levi strani, streljal, a precej mimo gola. Že v naslednjem napadu je Ruedl lepo preigraval, vendar bil spet nenatančen, v 40. minuti pa je vendarle prišlo do spremembe izida.

Nekoliko presenetljivo so povedli gosti, pri tem pa imeli kar nekaj sreče. Gašper Pečnik je z desne strani podajal žogo v sredino, ta je zadela Ahmeda Sidibeja in praktično padla na glavo Gašperja Jovana. Slednji je sicer ni dobro zadel, toda s pomočjo rame zadel prečko, od koder se mu je še enkrat odbila na glavo. V drugo je bil natančnejši.

Že kmalu po doseženem golu so Kidričani storili prvo veliko napako v obrambi. Tin Martić je neposrečeno podajal žogo svojemu vratarju, prestregel jo je Luka Vešner Tićić, ki pa se je zapletel z vratarjem Lanom Jovanovićem. Koprčani so zahtevali enajstmetrovko, a je niso dobili, Tičić je prejel rumeni karton, ker naj bi simuliral prekršek.

Že takoj v prvem napadu drugega dela je Omladič streljal prek vrat, zato pa se je mreža gostov zatresla šest minut pozneje. Na sredini igrišča je napako storil Gal Gorenak, podaril žogo Nkadi, ta je z dolgo podajo v ogenj poslal Wisdoma Suleja. Nigerijca je poskušal zaustaviti Martić, toda pri prerivanju padel, kar je domači napadalec znal izkoristiti. Po ogledu Vara so sodniki potrdili, da prekrška nad Martičem ni bilo.

Gosti so se v drugem delu povsem povlekli v obrambo, za kar so bili kaznovani. V 74. minuti še ne, ko je po napačni podaji Janeza Piška Fran Tomek zadel vratnico, v 81. minuti pa je bil gostujoči vratar brez moči. Karlo Bručić je z leve strani poslal žogo v kazenski prostor, Nkada jo je s prsmi zavrnil do Jeleniča, ki je bil tokrat natančnejši kot nekaj minut prej, ko je streljal čez gol.

Do konca so domači prednost ohranili, potem ko so tekmeci zaigrali na vse ali nič, bi celo lahko dosegli še kakšen gol.

Koper bo v naslednjem krogu gostoval pri Muri, Aluminij bo v derbiju začelja gostil Radomlje.