Bohar: Hrvaška je favoritinja skupine, a tudi Slovenija ima svojo računico

"Vsem nam je jasno, kdo je favorit v naši skupini. To je Hrvaška, ki je bila na zadnjem svetovnem prvenstvu v Rusiji izjemna druga. A od tedaj so se določene stvari spremenile, med drugim je tudi Slovenija zelo napredovala, kar bomo skušali pokazati že na prvi tekmi prav proti Hrvaški konec marca prihodnje leto," je uvodoma povedal Damjan Bohar , ki se je pred letošnjo sezono s Poljske preselil v vrste ambicioznega Osijeka, ki ga s trenerske klopi odlično vodi Nenad Bjelica .

"Z Bjeličevim prihodom so zrasle tudi ambicije. Igramo zelo dobro, trenutno smo vodilni na lestvici, tako da naj kar traja. (smeh) Kar zadeva samo reprezentanco–več kot bom igral v klubu, bolje bom pripravljen za prihodnje kvalifikacijske boje. Zelo zanimivo bo, saj bodo tudi druge reprezentance v naši skupini iskale svojo pot do čim boljše uvrstitve. Slovaška in Rusija sta naši stari znanki; predvsem slednja se nam želi oddolžiti za boleč poraz v dodatnih kvalifikacijah za SP v Južni Afriki pred dobrim desetletjem, toda Slovenija je vselej dobro shajala v obračunih s tekmeci iz tako imenovanega vzhodnega bloka. Jasno je, da nas čaka dolga in trnova pot do želenega uspeha. Moramo se dobro pripraviti in pokazati, da želimo igrati pomembno vlogo v svoji skupini," z zmernim optimizmom sporoča 29-letni Prekmurec.

Na vprašanje, koga od trenutnih reprezentantov bi izpostavil za 'prvi obraz' izbrane vrste naših južnih sosedov, je Bohar odgovoril: "To je vselej nehvaležno vprašanje. (smeh) Ni treba izgubljati odvečnih besed o tem, da Hrvaška razpolaga s celo paleto izjemnih nogometašev. Kdor koli si nadene dres s hrvaškim grbom, poseduje kakovost. Tudi v naši izbrani vrsti smo razširili igralsko zasedbo, selektor Matjaž Kek lahko po novem računa na večje število kakovostnih posameznikov, kar nam bo prišlo še kako prav v primeru morebitnih okužb z novim koronavirusom ali poškodb. V vsakem primeru bi bilo najbolje, da se iz naše skupine na mundial uvrstita tako Hrvaška kot Slovenija."