Bohar in Šeško strelsko zablestela že v uvodu v sezono

Podobno uspešen je bil še en slovenski reprezentant. Damjan Bohar je v uvodnem krogu hrvaškega prvenstva z Osijekom gostil Šibenik in konkretno poskrbel, da je domače moštvo po težavah le prišlo do vseh treh točk. Bohar je v nadaljevanju tekme zabil dva gola, Osijek pa je slavil s 3:0. Veliko presenečenje je pripravil Slaven Belupo iz Koprivnice, ki je na gostovanju v Zagrebu senzacionalno premagal Dinamo (2:0).

Tudi mladi napadalec Benjamin Šeško je bil pomemben člen svoje ekipe ob zmagi. Red Bull iz Salzburga se je v okviru avstrijskega pokalnega tekmovanja v gosteh pomeril s Herto Weis in jo premagal s 4:1. 18-letni napadalec iz Slovenije je bil prvi mož tekme. V igro je vstopil pri izidu 1:1, nato pa je z dvema zadetkoma poskrbel za odlično prednost Salzburžanov. Gola je dosegel v 52. in 56. minuti in tako na izvrsten način začel sezono v novem klubu.