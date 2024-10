Bohar se je vrnil v slovensko ligo

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Krilni napdalec, ki bo jutri dopolnil 33 let, se je po šestih letih vrnil v Slovenijo in oblekel rumeno-modri dres. Sodelovanje je dogovorjeno do zaključka sezone z možnostjo podaljšanja.

"Koper mi je ponudil to kar potrebujem, dogovorili smo se v treh minutah. Prišel sem v organiziran klub z dobrim trenerjem, jaz pa se bom probal oddolžiti za zaupanje," je ob podpisu pogodbe dejal Bohar, ki je v dresu z nacionalnim grbom zbral 16 nastopov ter dosegel en gol.