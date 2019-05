Boj za lovoriko še naprej odprt: Liverpool po pravi drami na St. James Parku do novih treh točk

Varovanci nemškega stratega Jürgena Kloppa so se kot že nič kolikokrat doslej v sezoni igrali z ognjem, a na koncu z malo sreče vendarle prišli do zaslužene prvenstvene zmage na gostovanju pri vselej neugodnemu Newcastlu. Tekma na St. James Parku se je za 'redse' začela naravnost izjemno, ko je po lepi podaji s kota Trenta Alexandra Arnolda v 13. minuti z natančnim strelom z glavo Liverpool v vodstvo popeljal odlični osrednji branilec Virgil Van Dijk . Čeprav se je na prvi pogled zdelo, da gostje iz mesta Beatlov trdno držijo vajeti igre v svojih nogah, pa so določene vrzeli na sredini igrišča ponujale možnosti domačinom, da s hitrimi prehodi v protinapade ogrozijo vrata brazilskega čuvaja mreže pri Liverpoolu Alissona Beckerja . Slednje se je zgodilo tudi v 20. minuti, ko je po zmedi v ožji gostujoči obrambi nemočnega Brazilca premagal Atsu za izenačenje na 1 : 1.

Toda veselje v domačih vrstah ni trajalo dolgo, saj je po novem, natančnem predložku z desne strani Alexandra Arnolda s strelom s približno 11 metrov domačega vratarja Martina Dubravko za vnovično vodstvo 'redsov' z 2 : 1 premagal Mohamed Salah. Kljub obetavni igri lanskih finalistov Lige prvakov in spodbudni igri pa je bilo kmalu jasno, da je do želene zmage, ki podaljšuje upanje o osvojitvi naslova državnega prvaka, še dolga pot. Dokaz za to je prišel že v 9. minuti nadaljevanja, ko je po atraktivnem strelu s pol-voleja Rondon na kolena spravil nemočnega Beckerja. Izenačenje na 2 : 2 nikakor ni ustrezalo evropskim klubskim prvakom iz Leta 2005, saj je v boju za naslov prvaka štela le zmaga.



Ta je prišla v 85. minuti, ko je z glavo natančno meril rezervist Divock Origi. Tekma je bila zaradi hujše poškodbe Salaha po trčenju z domačim vratarjem Dubravko prekinjena za vsaj pet minut, kar se je poznalo tudi na sodnikovem dodatku, ki je trajal celih osem minut. Na koncu se je vse izšlo po načrtih Kloppa in njegovih varovancev za tesno, a zasluženo zmago 3 : 2. Liverpool ima zdaj na prvenstveni razpredelnici krog pred koncem sezone dve točki naskoka pred najbližjim zasledovalcem Manchester Cityjem, ki pa ima tekmo manj od 'redsov'.

Angleško državno prvenstvo, 37. krog, izid:

Newcastle - Liverpool 2 : 3 (1 : 2)

Atsu 20., Rondon 54.; Van Dijk 13., Salah 28., Origi 85.