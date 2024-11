Boj za prvaka, kot ga še ni bilo: šest ekip ločita le točki

Conte obnovil romanco z Lukakujem

Vodilni Napoli je prvenstvo odprl z visokim porazom proti Hellasu Veroni (0:3), nato pa nanizal osem zmag in remi, preden ga je na kolena kot druga spravila Atalanta (0:3). V zadnjem krogu je četa Antonia Conteja še drugič v tej sezoni remizirala, po Juventusu si je točki razdelila z Interjem, pri čemer je imela obilo sreče, saj je Hakan Calhanoglu pri končnem izidu 1:1 zapravil najstrožjo kazen. Sploh prvo, odkar je član Interja.

Glavni razlog za odlične predstave Napolija v prvem delu sezone je obujeni Khvicha Kvaratskhelia, ki zopet spominja na svojo najboljšo različico izpred dveh sezon, ko so se v prestolnici Kampanije pod vodstvom Luciana Spallettija zadnjič veselili naslova prvaka. Gruzijec je s petimi goli najboljši strelec ekipe v tej sezoni.

Kot smo to od njega že vajeni, je Conte še enkrat več uspel prebuditi kariero Romeluja Lukakuja. Belgijec je poleti prišel iz Chelseaja za 30 milijonov evrov in to naložbo zaenkrat več kot upravičil. Na desetih tekmah je dosegel po štiri gole in asistence in je s tem najboljši asistent moštva.

Kljub vodstvu na lestvici navijači Napolija še nimajo česa slaviti, saj jim za ovratnik dihajo kar štiri ekipe, ki imajo trenutno le točko manj. To so Atalanta, Fiorentina, Inter in Lazio.