Boj za prvo evropsko lovoriko sezone: PSG ali Tottenham?

Videmski stadion bo nocoj ob gostil tekmo evropskega superpokala, na kateri se bosta merila zmagovalec Lige prvakov Paris Saint-Germain in prvak Evropske lige Tottenham. Parižani, ki so v prejšnji sezoni z izjemnimi predstavami pokorili Evropo, bodo tudi tokrat v vlogi favoritov. Prenos tekme od 20.30 na Kanalu A in VOYO.

Iz 24UR: Parižani pred novo sezono Lige prvakov uživajo na dopustu, vanjo bodo vstopili kot favoriti

Iz 24UR: PSG in Tottenham se bosta v Vidmu pomerila za prvo lovoriko sezone

PSG ima lepe spomine na angleške tekmece iz prejšnje sezone Lige prvakov, saj je v osmini finala izločil Liverpool, v četrtfinalu Aston Villo in v polfinalu Arsenal, v ligaškem delu pa je premagal tudi Manchester City.

Na 50. izvedbi evropskega superpokala bo Francozom stal nasproti še en angleški prvoligaš. Tottenham je v prejšnji sezoni razočaral na domači sceni in bil šele 17., je pa zato obliž na rane dal z zmago v Evropski ligi, kjer je v finalu ugnal tekmeca iz elitne angleške lige Manchester United, nov klub slovenskega napadalca Benjamina Šeška. Londončani tako kot Parižani lovijo svoj prvi evropski superpokal.

Tekmo na stadionu Friuli, na katerem bo prostora za 23.000 gledalcev, bodo sodili Portugalci na čelu z Joaom Pinheirom.