Boj za Raula Jimeneza: Manchester United ali Juventus?

Za Wolverhamptonom je sezona, v kateri so njegovi nogometaši s sedmim mestom v Premier League dokazali, da lanski preboj v evropska tekmovanja ni bil slučaj. Podobno velja tudi za prvega napadalca volkovRaula Jimeneza. Ta je lani zabil 17 zadetkov, letos pa je svoj izkupiček dvignil na zavidljivih 26. Zato ne čudi, da so se zanj zagreli največji evropski klubi.

Portugalska televizijska postajaRTP je pred dnevi poročala, da ima največ možnosti za podpis Jimeneza Manchester United, sedaj pa španski AS dodaja, da so se za Mehičana ogreli tudi pri Juventusu. Pri stari dami so, kot še poroča AS, pripravljeni ugoditi zahtevi Wolverhamptona po 80-milijonski odškodnini.