Rusija v Ljudskem vrtu vodi že z dvema goloma prednosti (0:2)*

V skupini H sta na vrhu Hrvaška in Rusija s 16 točkami, Slovenija jih ima deset, Slovaška devet, Malta in Ciper pa štiri. Slovenijo do konca kvalifikacij nato čakata še gostovanje na Slovaškem 11. novembra in domač obračun s Ciprom 14. novembra. Varovanci selektorja Matjaža Keka nujno potrebujejo zmago in tri točke, če želijo ostati v boju za svetovno prvenstvo 2022 v Katarju.

Z Rusijo ima Slovenija na šestih medsebojnih tekmah dve zmagi, tri poraze in remi. Slovenci so sicer v kvalifikacijah za največja tekmovanja na domačih tleh dvakrat premagali Rusijo (leta 2001 in 2009).Tekmo sodijo Portugalci Artur Dias, Rui Tavares in Paulo Soares.

Znana je začetna postava Slovenije, Kek je izbral naslednjo enajsterico: Oblak, Balkovec, Mevlja, Bijol, Karničnik, Kurtić, Gnezda Čerin, Verbič, Lovrić, Iličić, Šporar. V uvodnih minutah so slovenski nogometaši krenili zelo odločno in so tekmece stisnili na njihovo polovico. Razigran je bil Josip Iličić, ki je v 10. minuti prodrl v kazenski prostor Rusije, a je bil ruski vratar Safonov hitrejši pri žogi. V 12. minuti je ob posredovanje Jana Oblaka v kazenskem prostoru kazalo na enajstmetrovko za Ruse, a je glavni sodnik naknadno s pomočjo tehnologije VAR določil le prosti strel za Slovence, Fedor Smolov je bil v prepovedanem položaju. V 15. minuti prva resna priložnost Slovenije, po podaji Balkovca s strani v kazenski prostor je z glavo žogo odbil Šporar, a je bil ruski vratar na pravem mestu.

V 19. minuti je zapretil Smolov, a je njegov strel odbil Oblak, ruski nogometaši so postajali vedno bolj nevarni. V 27. minuti je rumeni karton dobil Gnezda Čerin, to je bil drugi rumeni karton za Slovenijo, že v 1. minuti je "porumenel" Šporar. Nato pa šok za navijačev v Ljudskem vrtu, v 28. minuti so Rusi izvajali prosti strel iz strani, najvišji v skoku v kazenskem prostoru je bil Divejev, ki je dosegel gol za rusko vodstvo. A slabih novic za slovenske navijače še ni bilo konec, saj je le štiri minute kasneje Oblak moral še enkrat po žogo v mrežo. Po gneči v kazenskem prostoru je Džikija prišel do žoge in atraktivno zadel, Oblak je bil nemočen.

Sledili sta dve zreli priložnosti Slovenije, obe Šporarjevi, a je bil ruski vratar vedno na pravem mestu.