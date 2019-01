'Bojevnik' Ramos navdušil Solarija: kapetana bi postavil tudi v napad

Solari: Všeč so mi te enajstmetrovke "Napadalec? Tega ne bi izključil. Sergio je bojevnik, vodja. To je pokazal v obrambi in v nasprotnem kazenskem prostoru, ko je z glavo zabil drugi gol v slogu srednjega napadalca. Všeč so mi tudi te enajstmetrovke, specialist je, tako da perfektno ... Ne izvaja jih le tako, temveč na številne različne načine,"je dejal Solari.

Real Madrid je pred domačimi navijači dobil razburljivo prvo tekmo četrtfinala španskega pokala z Girono , ki je v sedmi minuti prek Anthonyja Lozana tudi povedla, nato pa po preobratu, ki sta ga do polčasa zrežirala Lucas Vazquez in Sergio Ramos , tudi izenačila prek Alexa Granella (enajstmetrovka) v 66. minuti. Ramos, ki je prvi gol zabil z bele pike s svojo zdaj že prepoznavno "Panenko", je nato v 77. minuti zabil še drugič, končni izid pa je v enem naslednjih napadov postavil Karim Benzema .

Argentincu godi tudi vedno uspešnejša naveza v napadu med Benzemajem in Viniciusom jr., ki je sodeloval pri treh od štirih golov Reala. Solari ima torej pred nadaljevanjem sezone sladke skrbi, saj se bosta v ekipo vrnila tudi Gareth Bale in Marco Asensio.

Včasih se igralca že naravno razumeta

"Vsaka tekma je nova bitka. Bomo videli," je o tem, če bo Vinicius mlajši zadržal mesto v prvi postavi, še povedal Solari. "Pomembna reč je, da se bosta vrnila Bale in Asensio, Vinicius in Benzema pa morata ohraniti to raven predstav. Včasih pride do tega naravnega razumevanja med igralcema, dogaja se tudi na treningih. Danes smo igrali zares dobro. Pomembno je, da vsak igralec dvigne svojo raven, saj to dvigne raven konkurenčnosti celotne ekipe," je nadaljeval Solari, ki ima nekaj več skrbi v obrambi.

Girona je dvakrat izkoristila napaki Realove zadnje vrste. Marcelo, ki po nekaterih informacijah zaradi slabih predstav "kazensko" ni igral v zadnjih tednih, se je vrnil v prvo postavo in bil spet krivec za prvi gol, rezervist Marcos Llorente pa je v drugem polčasu z nepotrebnim igranjem z roko povzročil najstrožjo kazen.

"To je nogomet. Takšne reči ima ta šport. Lahko prevladuješ ali si zaslužiš zmago, a če ne izkoristiš svojih priložnosti, jih lahko izkoristi druga ekipa, čeprav si ustvari manj. Takšen je bil občutek pri 2:2, a morali smo še naprej vztrajati pri svojem. Nato smo si, na srečo, zagotovili prednost. Domov odhajamo zadovoljni s predanostjo in današnjo predstavo. Par je še odprt in povratna tekma bo privlačna,"je še sklenil Solari.