Boleč domač poraz Udineseja

Pred tem je Lazio v gosteh premagal Sassuolo z 2:0. Mattia Zaccagni je za petouvrščeno ekipo prvenstva, ki ima 34 točk, zadel ob koncu prvega polčasa z bele pike, zmago pa je potrdil Felipe Anderson v 94. minuti. Torino je proti Spezii izgubil z 0:1. V soboto so nogometaši milanskega Interja brez pomoči poškodovanega Samirja Handanovića premagali Verono z 1:0, Milan pa je gostoval pri Lecceju in igral 2:2. Cremonese je doma izgubil proti Monzi z 2:3, Gianluca Caprari je dosegel dva gola za goste. Po tekmi je Cremonese, ki je še brez zmage, odpustil trenerja Massimiliana Alvinija.

Že v petek so nogometaši Napolija gostili torinski Juventus in ga visoko premagali s 5:1. Junaka sta bila z 12 goli prvi strelec lige Victor Osimhen z dvema zadetkoma in podajo ter Hviča Kvarachelia z golom in dvema podajama. Krog bosta v ponedeljek končala Empoli Petra Stojanovića in Lovra Štubljarja ter Sampdoria, katere član bo do konca sezone iz Parme posojeni mladi slovenski vratar Martin Turk.

Napoli ima na prvem mestu zdaj 47 točk oziroma devet več od Milana in deset od Juventusa in Interja.

Izidi, 18. krog:

Napoli - Juventus 5:1 (2:1)

Osimhen 14., 65., Kvarachelija 39., Rrahmani 55., Elmas 72.; Di Maria 42.

Cremonese - Monza 2:3 (0:2)

Ciofani 67., Dessers 83.; Ciurria 8., Caprari 19./11-m, 55.

Lecce - Milan 2:2 (2:0)

T. Hernandez 3./ag, Baschirotto 23.; Leao 58., Calabria 70.

Inter Milano - Hellas Verona 1:0 (1:0)

L. Martinez 3.

(Samirja Handanovića zaradi poškodbe mečne mišice ni bilo v kadru Interja)

Sassuolo - Lazio 0:2 (0:1)

Zaccagni 45./11-m, Anderson 94.

Torino - Spezia 0:1 (0:1)

Nzola 28./11-m

Udinese - Bologna 1:2 (1:0)

Beto 10.; Sansone 59., Posch 80.

(Jaka Bijol je igral celo tekmo za Udinese, Sandi Lovrić je igral do 62. minute.)