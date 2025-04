Boleč poraz Reala proti Valencii, Barcelona do točke proti Betisu

Nogometaši Real Madrida so si v 30. krogu španske La Lige privoščili hud spodrsljaj in doma izgubili proti Valencii, na Bernabeu je bilo 1:2. Beli balet je v boju za naslov prvaka izgubil pomembne tri točke, vendar ničle svojega največjega rivala vodilna Barcelona ni uspela v celoti izkoristiti, doma je proti Betisu prišla zgolj do remija. Prednost pred Realom je povišala na štiri točke, Atletico Madrid pa je sedaj že deset točk za Katalonci.

Prvo priložnost za vodstvo so galaktiki imeli že po dobrih desetih minutah igre, ko jim je Kylian Mbappe priigral enajstmetrovko. A Vinicius Junior ni bil uspešen, neprepričljiv strel z bele pike mu je Giorgi Mamardašvili ubranil. Kdor ne da, dobi, in Valencia je le dve minuti kasneje povedla po zadetku Mouctarja Diakhabyja. Iz kota je podal Andre Almeida, Diakhaby pa je bil žogo z glavo preusmeril v gol. Nogometaši Valencie so v 20. minuti še enkrat zatresli mrežo, tokrat lastno. Na njihovo srečo je bil po posredovanju Vara zadetek razveljavljen in ostalo je pri minimalni prednosti gostov, pri izidu 0:1 pa je kljub nevarnim priložnostim domačih ostalo vse do konca prvega polčasa.

Kylian Mbappe in Vinicius Junior na tekmi proti Valencii FOTO: AP icon-expand

Začetek drugega polčasa je prinesel nekaj upanja za navijače Reala. V 50. minuti se je Vinicius odkupil za zapravljeno enajstmetrovko in po podaji Juda Bellinghama poskrbel za izenačujoči zadetek. Brazilec je na zadnjih petih tekmah za Madrid zapravil več enajstmetrovk, kot je dosegel zadetkov. Z bele pike je zgrešil dvakrat, mrežo pa je zatresel zgolj enkrat. Tudi v nadaljevanju tekme so bili domači v lovu na tri točke nevarni. Federico Valverde je imel v 71. minuti lepo priložnost za vodstvo domačih, toda izkazal se je Mamardašvili, ki je na Bernabeu naravnost blestel med vratnicama. Svoje priložnosti so imeli tudi netopirji, zadnjo v peti minuti sodnikovega dodatka, ki so jo tudi izkoristili. Rafael Mir in Hugo Duro Perales sta krenila v protinapad, po podaji Mira je Perales postavil končnih 1:2 in tako poskrbel za prvo zmago Valencie na Bernabeu po letu 2008.

Statistika tekme Real Madrid - Valencia FOTO: Sofascore.com icon-expand

Poraza Madridčanov so se razveselili v taboru Barcelone, ki pa ničle tekmeca za naslov ni izkoristila v celoti, saj je doma proti Betisu iztržila zgolj remi. Katalonci so sicer hitro povedli, v sedmi minuti je akcijo z ukradeno žogo začel Lamine Yamal, podal proti Ferranu Torresu, ta pa je zaposlil Gavija, ki je zatresel mrežo Betisa.

Gavi je dosegel edini zadetek za Barcelono. FOTO: AP icon-expand

A vodstvo Kataloncev ni trajalo dolgo, v 17. minuti je izid po podaji iz kota z glavo poravnal Natan. Kljub dinamičnemu poteku teme, v prvih 45 minutah igre novih zadetkov nismo več videli. Tudi v drugem polčasu je bila dinamika podobna, žoga je bila v posesti domačih, ki so pritiskali, Betis pa je pretil zlasti prek protinapadov ter prekinitev. Do konca tekem smo videli več lepih priložnosti na obeh straneh, pri Kataloncih sta nevarno zapretila zlasti Gavi in Jules Kounde, vendar sta mreži v drugem polčasu ostali nedotaknjeni, ostalo je pri 1:1.

Statistika tekme Barcelona - Real Betis FOTO: Sofascore.com icon-expand

Na vrhu lestvice ostaja Barcelona, prednost pred madridskim Realom pa sedaj znaša štiri točke. Po treh zaporednih tekmah brez zmage pa se je od boja za naslov oddaljil Atletico, ki za Katalonci zaostaja za deset točk, za mestnimi tekmeci pa šest. Četrto mesto drži Athletic Bilbao, na peto pa se je vsaj začasno prebil Betis.

