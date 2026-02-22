Boleč poraz Reala v Pamploni: 'Imeli smo smolo s sodniškimi odločitvami'

Alvaro Arbeloa je v zadnjem mesecu dni vendarle umiril barko madridskega Reala. Nekdanji desni bočni branilec na klopi svojega nekdanjega kluba ni vpisal ligaškega poraza, nato pa je prišla tekma z Osasuno. Na gostovanju v Pamploni je bil kraljevi klub znova dokaj nenevaren in nebogljen. Domači so povedli proti koncu prvega polčasa, ko je Ante Budimir izkoristil strel z bele točke. Hrvata je v kazenskem prostoru nerodno pohodil vratar Thibaut Courtois in glavni delilec pravice Alejandro Quintero Gonzalez je po pozivu sobe za VAR, da si situacijo znova ogleda, vendarle dosodil najstrožjo kazen za domačine.

Arbeloa se ni popolnoma strinjal z odločitvijo sodnika: "Sicer posnetka nisem videl velikokrat, a zdi se mi, da je bil že pred tem storjen prekršek nad našim igralcem. Na tekmi sta bili tudi dve izjemno tesni odločitvi glede prepovedanih položajev, ki sta šli prav tako v prid nasprotniku. Kljub temu moramo prevzeti odgovornost, danes enostavno nismo bili dovolj dobri. Osasuna je dobro izvedla svoj načrt, imela dva strela v okvir vrat in dvakrat tudi zadela. Premoremo veliko več kakovosti, kot smo jo danes pokazali."

Beli balet je med tednom odigral izredno vročo in kontroverzno tekmo proti portugalski Benfici. Na stadionu Luči v Lizboni so Madridčani zagotovo potrošili veliko energije, kar pa ne sme biti izgovor po mnenju 43-letnega Španca: "Vsako tekmo moraš odigrati z enako intenziteto kot tvoj nasprotnik, drugače boš imel težave. V letošnji sezoni nam še ni uspelo povezati 4 ali 5 dobrih tekem z želenim rezultatom. Ravnokar smo nanizali tri izredno pomembne zmage proti močnim nasprotnikom. Vendar število tekem ni bistvo zgodbe, vsak dan moramo dati svoj maksimum."