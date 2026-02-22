Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Boleč poraz Reala v Pamploni: 'Imeli smo smolo s sodniškimi odločitvami'

Osasuna, 22. 02. 2026 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Alvaro Arbeloa in Vinicius Jr.

Real Madrid je na gostovanju pri Osasuni vknjižil šele tretji ligaški poraz v letošnji sezoni. Beli balet je izgubil po zadetku domačinov v zadnjih minutah srečanja. Madridčani so se pred manj kot tednom prvič letos zavihteli na vrh španske LaLige, z morebitno zmago Barcelone bi lahko znova padli na drugo mesto. Med tednom jih čaka še ena težka preizkušnja, domača povratna tekma play-offa za osmino finala Lige prvakov proti portugalski Benfici. Prenos tekme bo na voljo na Kanalu A in VOYO.

Alvaro Arbeloa
Alvaro Arbeloa
FOTO: Profimedia

Alvaro Arbeloa je v zadnjem mesecu dni vendarle umiril barko madridskega Reala. Nekdanji desni bočni branilec na klopi svojega nekdanjega kluba ni vpisal ligaškega poraza, nato pa je prišla tekma z Osasuno. Na gostovanju v Pamploni je bil kraljevi klub znova dokaj nenevaren in nebogljen. Domači so povedli proti koncu prvega polčasa, ko je Ante Budimir izkoristil strel z bele točke. Hrvata je v kazenskem prostoru nerodno pohodil vratar Thibaut Courtois in glavni delilec pravice Alejandro Quintero Gonzalez je po pozivu sobe za VAR, da si situacijo znova ogleda, vendarle dosodil najstrožjo kazen za domačine.

Osasuna - Real Madrid
Osasuna - Real Madrid
FOTO: Profimedia

Arbeloa se ni popolnoma strinjal z odločitvijo sodnika: "Sicer posnetka nisem videl velikokrat, a zdi se mi, da je bil že pred tem storjen prekršek nad našim igralcem. Na tekmi sta bili tudi dve izjemno tesni odločitvi glede prepovedanih položajev, ki sta šli prav tako v prid nasprotniku. Kljub temu moramo prevzeti odgovornost, danes enostavno nismo bili dovolj dobri. Osasuna je dobro izvedla svoj načrt, imela dva strela v okvir vrat in dvakrat tudi zadela. Premoremo veliko več kakovosti, kot smo jo danes pokazali."

Beli balet je med tednom odigral izredno vročo in kontroverzno tekmo proti portugalski Benfici. Na stadionu Luči v Lizboni so Madridčani zagotovo potrošili veliko energije, kar pa ne sme biti izgovor po mnenju 43-letnega Španca: "Vsako tekmo moraš odigrati z enako intenziteto kot tvoj nasprotnik, drugače boš imel težave. V letošnji sezoni nam še ni uspelo povezati 4 ali 5 dobrih tekem z želenim rezultatom. Ravnokar smo nanizali tri izredno pomembne zmage proti močnim nasprotnikom. Vendar število tekem ni bistvo zgodbe, vsak dan moramo dati svoj maksimum."

Benfica - Real Madrid
Benfica - Real Madrid
FOTO: Profimedia

V sredo 15-kratne evropske prvake čaka izredno pomembna povratna tekma proti Benfici, ki bo odločala o njihovi usodi v prestižni Ligi prvakov. Izid 1:0 še zdaleč ni nepremostljiva ovira za Portugalce, ki bodo upali, da je ligaški poraz vsaj nekoliko zamajal madridske temelje: "Upam, da temu ni tako, saj nas že čez 4 dni čaka tekma za 'biti ali ne biti'. Zavedamo se, da je do konca prvenstva še veliko tekem, težko pričakujemo, da bomo zmagali na prav vseh. Ekipa svojo moč pokaže, ko pride do težkih situacij, ne sme priti do nikakršnih dvomov. Obdržati moramo visok nivo in ob tem računam na vse igralce, saj bomo morali iz celotnega kadra izvleči absolutni maksimum. Dali bomo vse od sebe, verjamem, da nam bo uspelo," je po tekmi dejal trener Reala.

laliga real madrid alvaro arbeloa osasuna barcelona benfica

Inter še dlje pred vsemi, Como sredi Torina zadal nov udarec Juventusu

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kako prepoznati visoko občutljivega otroka – in kako mu pomagati
Preseganje rivalstva med brati in sestrami: Od konflikta do sožitja
Preseganje rivalstva med brati in sestrami: Od konflikta do sožitja
Poslušajte svoje otroke: Ključ do zaupanja
Poslušajte svoje otroke: Ključ do zaupanja
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
zadovoljna
Portal
Ta hrvaški biser je bil razglašen za najlepše obalno mesto v Evropi
Tedenski horoskop: Biki bodo potrpežljivi, kozorogi čutijo odgovornost
Tedenski horoskop: Biki bodo potrpežljivi, kozorogi čutijo odgovornost
Dnevni horoskop: Device iščejo nadzor, škorpijoni hrepenijo po spremembi
Dnevni horoskop: Device iščejo nadzor, škorpijoni hrepenijo po spremembi
Umrl je igralec, ki smo ga poznali vsi
Umrl je igralec, ki smo ga poznali vsi
vizita
Portal
Življenje z lupusom jo je prikovalo na posteljo: sram jo je bilo prositi za pomoč, a dočakala je nepričakovano podporo
Hormonsko neravnovesje po 30. letu: prvi opozorilni znaki, ki jih ne smete spregledati
Hormonsko neravnovesje po 30. letu: prvi opozorilni znaki, ki jih ne smete spregledati
Odkritje starodavnih bakterij razkriva presenetljivo odpornost na sodobne antibiotike
Odkritje starodavnih bakterij razkriva presenetljivo odpornost na sodobne antibiotike
Najbolj zdravi sadeži za vaše telo: kateri res izstopajo po hranilni vrednosti
Najbolj zdravi sadeži za vaše telo: kateri res izstopajo po hranilni vrednosti
cekin
Portal
Srečnež na tomboli zadel hišo, vredno milijone
Seznam držav, kjer se danes najceneje je: presenetljivo poceni destinacije po svetu
Seznam držav, kjer se danes najceneje je: presenetljivo poceni destinacije po svetu
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
moskisvet
Portal
Zakaj ženske po prvem zmenku izginejo? Odgovor je v teh navadah
Enzo Ferrari: vizionar, dirkač in graditelj imperija
Enzo Ferrari: vizionar, dirkač in graditelj imperija
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
Nespečnost ali le slab spanec? Odgovor skriva pravilo 3-3-3
Nespečnost ali le slab spanec? Odgovor skriva pravilo 3-3-3
dominvrt
Portal
Tako boste podaljšali življenje tulipanov v vazi
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
okusno
Portal
Recept za to pecivo vsi iščejo in ko ga boste poskusili, boste razumeli, zakaj
5 prilog naših bralcev, ki bodo zasenčile glavno jed
5 prilog naših bralcev, ki bodo zasenčile glavno jed
Božanska sladica, ki navduši z okusom in videzom
Božanska sladica, ki navduši z okusom in videzom
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
voyo
Portal
Ježek Sonic 2
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Sanje Grofov
Sanje Grofov
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543