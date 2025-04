Boleče spoznanje, kaj vse manjka Mariboru v lovu za Olimpijo in Celjem

Mariborčani so edini zreli priložnosti dočakali v prvem polčasu, ko sta iz ugodnih položajev neuspešno poskušala Kai Meriluoto in Jan Repas . Oba poskusa je brez težav zaustavil Ricardo Silva . "Res je, da smo igrali proti izvrstni ekipi. Boli, ker nismo izkoristili priložnosti v prvem polčasu. Gotov sem, da bi šla tekma v drugo smer. Na koncu smo prejeli zadetek in izgubili," je zapravljeni priložnosti objokoval trener Boštjan Cesar .

Že bežen pogled na statistiko razkriva, kako nebogljeni so bili Mariborčani pred približno pet tisoč navijači v Ljudskem vrtu. Celjani so imeli dvotretjinsko posest žoge, si pripravili trikrat več strelov (7:22), medtem ko je bilo v strelih v okvir celo 2:9. Ažbe Jug je s panterskimi obrambami dolgo skrbel, da se izid ni spremenil. V 83. minuti pa je bil brez moči, ko je rezervist Logan Delaurier-Chaubet izkoristil sijajno asistenco Svita Sešlarja , predvsem pa anemičnost mariborske obrambe, ki je le s pogledom spremljala, kako si Celjani na robu kazenskega prostora podajajo žogo. "Odlično vzdušje. Res je, da si več nismo zaslužili. Imeli smo priložnosti, ki bi jih lahko bolje realizirali. S strani Celja res odlična igra. Bili so taktično boljši in bolj agresivni. Po vsaki izgubljeni žogi so trije šli v protipresing. Lahko jim samo čestitam," je nasprotnika pohvalil Jug, edini iz domače zasedbe, ki si za prikazano zasluži visoko oceno.

"Nismo si zaslužili, da gremo naprej"

Na vprašanje, kaj ga je najbolj zmotilo, je Cesar odvrnil: "Da nismo dobivali duelov, da nismo bili agresivni. Vem, da so fantje dali vse od sebe, ampak ostalo je nekaj grenkega priokusa, bili so agresivnejši. Vemo, da je Celje nadigralo tudi že večje ekipe od nas. Moti me, ker tudi na kotih nismo bili blizu igralcem. Nismo si zaslužili, da gremo naprej."

A brezpredmetno je izgubljati besede o zapravljenih priložnostih, saj so jih še bistveno več zapravili Celjani. V prvem polčasu so kot za šalo prihajali pred Jugova vrata, ki so ga soigralci večkrat pustili na cedilu. Sploh ob prekinitvah in predložkih s strani, grofje so namreč v prvem polčasu kar štirikrat nevarno zapretili z glavo.

"Težko je spet izgubiti. V vseh segmentih se moramo izboljšati," je nadaljeval vratar vijoličastih in nato pojasnil: "Celje zna prepoznavati situacije na igrišču boljše kot mi. Čez celotno tekmo so vsi po vsaki izgubljeni žogi, po vsakem avtu, po vsakem napadu vedeli, kaj morajo delati. V teh pogledih so bili veliko boljši. Tu se moramo izboljšati, da bi jim lahko konkurirali."

"Taktično so bili dosti boljši, z lahkoto so prihajali za našo zadnjo linijo. To je na koncu prevesilo tehtnico na njihovo stran," se je razlogov za novo pokalno razočaranje dotaknil Jug. Kar neverjetno se sliši podatek, da Mariborčani že šesto leto zapored v pokalnem tekmovanju niso premagali prvoligaša.

Cesar pogrešal večji "spodnji del"

Potem ko so Mariborčani v začetku minulega meseca z 1:0 ugnali Olimpijo in se ji približali na vsega tri točke, so doživeli dva boleča poraza. Najprej so v prvenstvu izgubili s Primorjem, zdaj pa so ostali brez možnosti za pokalno lovoriko, ki bi brez dvoma pomenila veliko olajšanje za navijače, predvsem pa turške investitorje, ki so z velikimi napovedmi prišli v Ljudski vrt, a jih zaenkrat še niso upravičili.

"Igralci morajo narediti to, kar od njih zahtevam. Če smo lahko Celje premagali pred dvema mesecema in nadigrali Olimpijo pred polnim stadionom, je tokratni poraz znak, da nismo bili dovolj agresivni," je pristavil Cesar, ki je od svojih varovancev pričakoval pogumnejši obraz. "Igrali smo proti najbolj igrivi ekipi in tehnično najboljšim vezistom. Vedeli smo, da bodo igrali mož na moža. Tukaj moraš imeti včasih 'spodnji del velik' in tudi koga preigrati."

Vijoličaste naslednji izziv čaka v nedeljo, ko bodo gostovali v Domžalah. Devet krogov pred koncem zaostanek za vodilno Olimpijo ob tekmi manj znaša velikih, a še ulovljivih devet točk. Vendar je jasno, da za zdrse ni več prostora.

Jug je zatrdil, da izpad iz pokala ne bo vplival na predstave v prvenstvu, čeprav ni zanikal, da je morala v garderobi nekoliko padla. "Vsak, ki me pozna, ve, da ne želim izgubljati – niti na ulici ali treningu. Boleč udarec, ampak nimamo časa biti razočarani, že v nedeljo nas čaka nova tekma," pa je razmišljal Cesar.