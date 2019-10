Bolgari sredi velike blamaže dobili novega selektorja

Krasimir Balakovje na klopi Bolgarije zdržal pet mesecev. Odstopil je v petek zaradi slabih rezultatov in rasističnega škandala, ko so na zadnji kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo 2020 bolgarski navijači žalili temnopolte nogometaše Anglije. Sam se z izjavami pred in po tekmi prav tako ni najbolj izkazal, saj do zadnjega ni obsodil ravnanja dela navijačev, ki so vse od prihoda na stadion žalili tekmece z rasističnimi in nacionalističnimi izpadi.

BOLGARIJA

Georgi Dermendžiev je med letoma 2015 in 2017 z Ludogorcem trikrat po vrsti slavil v državnem prvenstvu in se dvakrat prebil v skupinski del Lige prvakov. Bolgarija je v kvalifikacijah za EP 2020 zadnja v skupini A. Na računu ima pet porazov in remi. Naslednja tekma jo čaka 17. novembra proti Češki.

Dermendžiev je po slovesu od Ludogorca, kjer je najprej kot pomočnik in nato tudi kot glavni trener sodeloval z napadalcem slovenske reprezentance Romanom Bezjakom, vodil kazahstanskega prvoligaša Ordabasiin se letos vrnil v domovino, kjer je januarja prevzel sofijski Levski iz rok Ljubljančana Slaviše Stojanovićain se na njegovi klopi zadržal do konca aprila.

