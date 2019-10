Bolgari z rasističnimi opazkami nad Angleže, ti so razmišljali o odhodu z zelenice

Nogometni svet je ogorčen nad dogajanjem na kvalifikacijski tekmi za Euro v Sofiji med Bolgarijo in Anglijo. Glavni sodnik tekme, Hrvat Ivan Bebek, je moral tekmo v prvem polčasu kar dvakrat prekiniti, potem ko so se na stadionu slišali celo nacistični pozdravi bolgarskih navijačev. In paradoks? Bolgarski selektor je po tekmi dejal, da ni slišal ničesar.

Bolgarski navijači so s sramotnimi vzkliki zaznamovali tekmo v Sofiji. FOTO: AP

Otoški mediji se dan po tekmi ukvarjajo zgolj s sramoto, ki so jo uprizorili bolgarski navijači. Uefo so pozvali k ostrejšemu ukrepanju v podobnih primerih, saj rasizem ni nekaj novega na evropskih zelenicah. Reprezentanti Anglije so celo razmišljali, da tekme zaradi neprimernih vzklikov ne bi nadaljevali, a so se – tako je pojasnil predsednik angleške nogometne zveze Greg Clarke – na koncu odločili, da ne bodo pustili, da rasizem zmaga. Na koncu so Bolgarom 'vrnili' milo za drago in jim nasuli kar šest zadetkov.

Prvič je hrvaški delivec pravice Ivan Bebek moral prekiniti tekmo v 30. minuti, nato je na sceno stopil moderator, ki je navijače pozval, naj prenehajo, a so se ti na njegove besede požvižgali. Šele ko je kapetan BolgarovIvelin Popov odšel do tribune in navijače rotil, naj prenehajo, se je tekma nadaljevala. A ne za dolgo, v 41. minuti je bila tekma prekinjena, ko je do njega pristopil angleški selektor Gareth Southgate in opozoril na nove neustrezne zbadljivke.

Angleži so se sicer v tekmovalnem smislu znesli nad Bolgari, na koncu je bilo kar 6 : 0, po dva gola sta dosegla Ross Barkley in Raheem Sterling. Bolgari bodo ta poraz zagotovo plačali še s kakšno ostro kaznijo krovne zveze Uefe.

"Žal mi je, da Bolgarijo predstavljajo takšni idioti na stadionu," je bil po tekmi oster angleški reprezentant in zvezdnik Manchester Cityja Raheem Sterling. "Iskreno povedano, smo se med polčasom v garderobi pogovarjali, da bomo, če se bodo rasistične opazke nadaljevale v drugem polčasu, odkorakali z igrišča, najverjetneje pa se nanj ne bi več vrnili," je po tekmi priznal selektor Gareth Southgate. "V drugem polčasu pa je spregovoril naš nogomet," je zmago angleške reprezentance s kar 6 : 0, že ob polčasu je bilo 4 : 0, opisal selektor Anglije. "Zelo sem ponosen na svoje igralce in celoten štab. Seveda bi nas lahko kritizirali, ker nismo šli še dlje. Toda mislim, da smo poslali jasno sporočilo in težko bi zadovoljili vse," je še dodal angleški selektor. Uefa se je do nadaljnjega zavila v molk in dogajanja v Sofiji za angleške medije ni želela komentirati, poroča britanski Sky Sports.

Povsem drugače je prekinitev tekme in zbadljivke doživljal bolgarski selektor. "Osredotočen sem bil na tekmo, tako da nisem slišal ničesar. A govoril sem z angleškimi mediji in jim dejal, da nas mora biti sram, če je to res. A še enkrat: najprej se mora to izkazati za resnično. Vedno sem bil proti rasizmu in če se nam to dokaže, potem je to zloraba in velika sramota," je po tekmi razlagal Krasimir Balakov.