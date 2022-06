Bolgarski nogometni reprezentant po nesreči na operacijo glave

Bolgare v nedeljo čaka obračun lige narodov proti Gruziji, dvoboj pa bodo po doslej znanih podatkih odigrali. Do nesreče je prišlo v petek zvečer na poti od letališča do hotela v Tbilisiju, pri čemer je nogometaš bolgarskega Boteva iz Plovdiva utrpel počeno lobanjo. Nemudoma so ga operirali, medtem ko ostali nogometaši niso poškodovani, so sporočili iz Bolgarske nogometne zveze.