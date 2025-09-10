Svetli način
Nogomet

Bolivija z zmago nad Brazilijo v dodatne kvalifikacije

La Paz, 10. 09. 2025 11.05 | Posodobljeno pred 10 dnevi

Nogometna reprezentanca Bolivije si je izborila mesto v medcelinskih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto potekalo v ZDA, Kanadi in Mehiki. Z zmago nad Brazilijo z 1:0 je zasedla sedmo mesto v južnoameriških kvalifikacijah.

Tekma je potekala na stadionu v El Altu, ki leži na 4150 metrih nadmorske višine. Edini zadetek na tekmi je v četrti minuti sodnikovega podaljška ob koncu prvega polčasa z najstrožje kazni dosegel Miguel Terceros. Brazilci, ki so v kvalifikacijah zasedli peto mesto, so tako doživeli prvi poraz pod vodstvom novega selektorja Carla Ancelottija. Bolivijcem je šel na roko tudi poraz Venezuele, ki je pred zadnjim 18. krogom zasedala šesto mesto, a nato zdrsnila na osmega. Od Venezuelcev je bila na domačem igrišču s 6:3 boljša Kolumbija in ji tako preprečila prvi nastop na svetovnih prvenstvih.

Carlo Ancelotti
Carlo Ancelotti FOTO: AP

Venezuelci so sicer po 12 minutah vodili z 2:1, a jih je nato s štirimi zaporednimi goli potopil Luis Javier Suarez. Do konca tekme je za domače v 76. minuti zadel še Salomon Rondon, za goste pa dve minuti kasneje Jhon Cordoba in s tem postavil končni izid.

Bolivija bo dokončno uvrstitev na SP lovila marca, ko se bo na kvalifikacijskem turnirju pomerila z reprezentanco Nove Kaledonije, ki je zasedla drugo mesto v kvalifikacijah Oceanije, devetouvrščeno reprezentanco iz Azije, deseteuvrščeno iz Afrike ter reprezentancama, ki bosta v severno in srednjeameriških kvalifikacijah zasedli sedmo in osmo mesto. Vse udeleženke omenjenega turnirja bodo znane oktobra ali novembra, na prvenstvo pa se bosta uvrstili dve reprezentanci. Bolivija je sicer doslej trikrat nastopila na SP, in sicer v letih 1930, 1954 in 1994.

Poleg omenjenih tekem so bile odigrane še tri. Argentina je brez Lionela Messija, ki je sklenil reprezentančno kariero, doživela poraz z 1:0 proti Ekvadorju, za katerega je edini gol po dolgem sodnikovem podaljšku v prvem polčasu dosegel Enner Valencia, a so se Argentinci kot prvouvrščeni že uvrstili na mundial. Tekma med Čilom in Urugvajem se je končala brez zadetkov, medtem ko je Paragvaj z 1:0 slavil v Peruju.

Iz Južne Amerike so se poleg Argentine na SP neposredno uvrstili še Ekvador, Kolumbija, Urugvaj, Brazilija in Paragvaj.

