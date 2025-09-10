Bolivija z zmago nad Brazilijo v dodatne kvalifikacije

Tekma je potekala na stadionu v El Altu, ki leži na 4150 metrih nadmorske višine. Edini zadetek na tekmi je v četrti minuti sodnikovega podaljška ob koncu prvega polčasa z najstrožje kazni dosegel Miguel Terceros . Brazilci, ki so v kvalifikacijah zasedli peto mesto, so tako doživeli prvi poraz pod vodstvom novega selektorja Carla Ancelottija . Bolivijcem je šel na roko tudi poraz Venezuele, ki je pred zadnjim 18. krogom zasedala šesto mesto, a nato zdrsnila na osmega. Od Venezuelcev je bila na domačem igrišču s 6:3 boljša Kolumbija in ji tako preprečila prvi nastop na svetovnih prvenstvih.

Venezuelci so sicer po 12 minutah vodili z 2:1, a jih je nato s štirimi zaporednimi goli potopil Luis Javier Suarez. Do konca tekme je za domače v 76. minuti zadel še Salomon Rondon, za goste pa dve minuti kasneje Jhon Cordoba in s tem postavil končni izid.

Bolivija bo dokončno uvrstitev na SP lovila marca, ko se bo na kvalifikacijskem turnirju pomerila z reprezentanco Nove Kaledonije, ki je zasedla drugo mesto v kvalifikacijah Oceanije, devetouvrščeno reprezentanco iz Azije, deseteuvrščeno iz Afrike ter reprezentancama, ki bosta v severno in srednjeameriških kvalifikacijah zasedli sedmo in osmo mesto. Vse udeleženke omenjenega turnirja bodo znane oktobra ali novembra, na prvenstvo pa se bosta uvrstili dve reprezentanci. Bolivija je sicer doslej trikrat nastopila na SP, in sicer v letih 1930, 1954 in 1994.