'Bolnišnica' v taboru Slovenk, ki pa se ne vnaprej ne predajajo

Selektor Saša Kolman se bo moral v tem reprezentančnem ciklu znajti brez več standardnih igralk. Zaradi poškodb Špela Kolbl, Sara Gradišek, Sara Makovec, Korina Lara Janež, Naja Poje Mihelič, Melania Pasar in Kaja Eržen trenutno okrevajo v svojih klubih, dodatno pa je tik pred zborom odpadla še napadalka Lara Prašnikar, pod vprašajem pa je tudi Sara Ketiš.
Prašnikarjeva bo zaradi poškodbe izpustila obe tekmi proti Norveški, rehabilitacijo pa bo opravila v svojem klubu Utah Royals v Združenih državah Amerike. "Žal se ponovno soočamo s situacijo, ko imamo precej težav s poškodbami. Odsotnost številnih standardnih igralk je za nas zagotovo velik udarec, saj gre za nogometašice, ki imajo pomembno vlogo v naši igri. Kljub temu verjamem v ekipo, ki jo imamo na voljo. To je priložnost za druge igralke, da stopijo korak naprej in pokažejo svojo kakovost. Norveška je izjemno zahtevna reprezentanca, a na igrišče bomo šli z jasno željo, da odigramo pogumno, disciplinirano in da bodo dekleta dala vse od sebe," je za uradno spletno stran NZS povedal selektor Saša Kolman.
Selektor Saša Kolman je naknadno v reprezentanco vpoklical Ulo Omerzu, nogometašico ŽNK Radomlje Medex. Slovenijo najprej v 3. krogu kvalifikacij v torek, 14. 4., čaka gostovanje v Oslu, štiri dni kasneje pa bo na Ptuju še tekma z Norvežankami.
