'Bolnišnica' v taboru Slovenk, ki pa se ne vnaprej ne predajajo

Selektor Saša Kolman se bo moral v tem reprezentančnem ciklu znajti brez več standardnih igralk. Zaradi poškodb Špela Kolbl, Sara Gradišek, Sara Makovec, Korina Lara Janež, Naja Poje Mihelič, Melania Pasar in Kaja Eržen trenutno okrevajo v svojih klubih, dodatno pa je tik pred zborom odpadla še napadalka Lara Prašnikar , pod vprašajem pa je tudi Sara Ketiš .

Prašnikarjeva bo zaradi poškodbe izpustila obe tekmi proti Norveški, rehabilitacijo pa bo opravila v svojem klubu Utah Royals v Združenih državah Amerike. "Žal se ponovno soočamo s situacijo, ko imamo precej težav s poškodbami. Odsotnost številnih standardnih igralk je za nas zagotovo velik udarec, saj gre za nogometašice, ki imajo pomembno vlogo v naši igri. Kljub temu verjamem v ekipo, ki jo imamo na voljo. To je priložnost za druge igralke, da stopijo korak naprej in pokažejo svojo kakovost. Norveška je izjemno zahtevna reprezentanca, a na igrišče bomo šli z jasno željo, da odigramo pogumno, disciplinirano in da bodo dekleta dala vse od sebe," je za uradno spletno stran NZS povedal selektor Saša Kolman.