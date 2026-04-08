Nogomet

'Bolnišnica' v taboru Slovenk, ki pa se ne vnaprej ne predajajo

Ljubljana, 08. 04. 2026 06.25 pred 21 dnevi 2 min branja 0

M.J.
Nogomet ženske Slovenija - Moldavija

Slovenska ženska nogometna reprezentanca se je danes zbrala na Brdu pri Kranju, kjer je začela priprave na aprilski kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo 2027 proti Norveški.

Selektor Saša Kolman se bo moral v tem reprezentančnem ciklu znajti brez več standardnih igralk. Zaradi poškodb Špela Kolbl, Sara Gradišek, Sara Makovec, Korina Lara Janež, Naja Poje Mihelič, Melania Pasar in Kaja Eržen trenutno okrevajo v svojih klubih, dodatno pa je tik pred zborom odpadla še napadalka Lara Prašnikar, pod vprašajem pa je tudi Sara Ketiš.

FOTO: Aljoša Kravanja
FOTO: Aljoša Kravanja

Prašnikarjeva bo zaradi poškodbe izpustila obe tekmi proti Norveški, rehabilitacijo pa bo opravila v svojem klubu Utah Royals v Združenih državah Amerike. "Žal se ponovno soočamo s situacijo, ko imamo precej težav s poškodbami. Odsotnost številnih standardnih igralk je za nas zagotovo velik udarec, saj gre za nogometašice, ki imajo pomembno vlogo v naši igri. Kljub temu verjamem v ekipo, ki jo imamo na voljo. To je priložnost za druge igralke, da stopijo korak naprej in pokažejo svojo kakovost. Norveška je izjemno zahtevna reprezentanca, a na igrišče bomo šli z jasno željo, da odigramo pogumno, disciplinirano in da bodo dekleta dala vse od sebe," je za uradno spletno stran NZS povedal selektor Saša Kolman.

Preberi še Slovenke prvič med nogometno elito in takoj na veliko Nemčijo

Selektor Saša Kolman je naknadno v reprezentanco vpoklical Ulo Omerzu, nogometašico ŽNK Radomlje Medex. Slovenijo najprej v 3. krogu kvalifikacij v torek, 14. 4., čaka gostovanje v Oslu, štiri dni kasneje pa bo na Ptuju še tekma z Norvežankami.

bibaleze
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
4 najpogostejši razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
4 najpogostejši razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
vizita
Portal
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Skriti dejavniki, ki preprečujejo izgubo maščobe na trebuhu
Skriti dejavniki, ki preprečujejo izgubo maščobe na trebuhu
cekin
Portal
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Ljubezen na prvi ples
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
