Bologna nadigrala Udinese, Juventus remiziral v Firencah

V prvem polčasu obračuna med Fiorentino in Juventusom so bili dominantnejši gostje, katerim je po dobre četrt ure igre Var razveljavil enajstmetrovko, odlično priložnost pa je nato zapravil še Dušan Vlahović . Rojak slednjega Filip Kostić je v izdihljajih prvega polčasa z natančnim strelom poskrbel, da so Torinčani na odmor odšli ob minimalni prednosti. Po manj kot treh minutah igre v nadaljevanju smo dočakali izenačenje. Za to je iz ogromne razdalje poskrbel Rolando Mandragora , ki je z enim izmed najlepših zadetkov letošnje sezone postavil končni izid 1:1.

Bologna, ki se je točkovno izenačila z vodilnima Interjem in Romo, ta imata še tekmo v dobrem, je vse tri gole dosegla v drugem polčasu. Dva je prispeval Tommaso Pobega, enega pa Federico Bernardeschi, ki je končni izid postavil v 94. minuti. Obračun Cagliarija in Genoe se je končal s 3:3, prvi polčas se je končal z 2:2, v drugem je v 60. minuti Gennaro Borrelli domače s svojim drugim zadetkom na tekmi povedel v vodstvo, točko gostom pa je priigral Aaron Martin v 83. minuti.