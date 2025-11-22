Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Bologna nadigrala Udinese, Juventus remiziral v Firencah

Firence, 22. 11. 2025 20.04 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.M. , STA
Komentarji
0

Sobotni spored 12. kroga italijanskega prvenstva je na prvi tekmi prinesel kar šest zadetkov, tekma med Cagliarijem in Genoo pa se je končala s 3:3. Tri gole so dosegli tudi nogometaši Bologne, ki so Udinese porazili z 0:3 in obdržali stik z vrhom lestvice. Tekma med Fiorentino in Juventusom se je končala z rezultatom 1:1.

Fiorentina - Juventus
Fiorentina - Juventus FOTO: AP

V prvem polčasu obračuna med Fiorentino in Juventusom so bili dominantnejši gostje, katerim je po dobre četrt ure igre Var razveljavil enajstmetrovko, odlično priložnost pa je nato zapravil še Dušan Vlahović. Rojak slednjega Filip Kostić je v izdihljajih prvega polčasa z natančnim strelom poskrbel, da so Torinčani na odmor odšli ob minimalni prednosti. Po manj kot treh minutah igre v nadaljevanju smo dočakali izenačenje. Za to je iz ogromne razdalje poskrbel Rolando Mandragora, ki je z enim izmed najlepših zadetkov letošnje sezone postavil končni izid 1:1.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Bologna, ki se je točkovno izenačila z vodilnima Interjem in Romo, ta imata še tekmo v dobrem, je vse tri gole dosegla v drugem polčasu. Dva je prispeval Tommaso Pobega, enega pa Federico Bernardeschi, ki je končni izid postavil v 94. minuti. Obračun Cagliarija in Genoe se je končal s 3:3, prvi polčas se je končal z 2:2, v drugem je v 60. minuti Gennaro Borrelli domače s svojim drugim zadetkom na tekmi povedel v vodstvo, točko gostom pa je priigral Aaron Martin v 83. minuti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Serie A, 12. krog, sobota, 22. 11. 2025, izidi:

Cagliari - Genoa 3:3 (2:2)

Udinese - Bologna 0:3 (0:0)

Fiorentina - Juventus 1:1 (0:1)

Napoli - Atalanta

nogomet serie a juventus
Naslednji članek

Bayern po preobratu do visoke zmage, Borussia in Stuttgart neodločeno

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363