Bologna nadigrala Udinese, Juventus remiziral v Firencah

V prvem polčasu obračuna med Fiorentino in Juventusom so bili dominantnejši gostje, katerim je po dobre četrt ure igre Var razveljavil enajstmetrovko, odlično priložnost pa je nato zapravil še Dušan Vlahović. Rojak slednjega Filip Kostić je v izdihljajih prvega polčasa z natančnim strelom poskrbel, da so Torinčani na odmor odšli ob minimalni prednosti. Po manj kot treh minutah igre v nadaljevanju smo dočakali izenačenje. Za to je iz ogromne razdalje poskrbel Rolando Mandragora, ki je z enim izmed najlepših zadetkov letošnje sezone postavil končni izid 1:1.
Bologna, ki se je točkovno izenačila z vodilnima Interjem in Romo, ta imata še tekmo v dobrem, je vse tri gole dosegla v drugem polčasu. Dva je prispeval Tommaso Pobega, enega pa Federico Bernardeschi, ki je končni izid postavil v 94. minuti. Obračun Cagliarija in Genoe se je končal s 3:3, prvi polčas se je končal z 2:2, v drugem je v 60. minuti Gennaro Borrelli domače s svojim drugim zadetkom na tekmi povedel v vodstvo, točko gostom pa je priigral Aaron Martin v 83. minuti.
Serie A, 12. krog, sobota, 22. 11. 2025, izidi:
Cagliari - Genoa 3:3 (2:2)
Udinese - Bologna 0:3 (0:0)
Fiorentina - Juventus 1:1 (0:1)
Napoli - Atalanta
