Bologna vodila s 3:0, na koncu trepetala za točko proti Juvetu

Bologna je že v drugi minuti povedla, ko se je v zmedi v kazenskem prostoru stare dame po podaji iz kota najbolje znašel Riccardo Calafiori.

Domači so povišali prednost v 11. minuti, ko je predložek Kacperja Urbanskega z glavo v zadetek pretvoril Santiago Castro. Na začetku drugega polčasa je znova udaril Calafiori, ki je z iznajdljivim zaključkom izkoristil serijo Juventusovih napak.

Zdelo se je, da so Torinčani, ki so bili v prvi uri igre povsem nemočni, že na kolenih, a sledil je velik povratek, ki so ga gostje spisali v osmih minutah.