Inter zaostajal, a prepričljivo slavil v Firencah

Fiorentina je gostila Inter s Samirjem Handanovićem in bila boljši tekmec v prvem polčasu, povedla pa je v 23. minuti z golom Riccarda Sottila. V uvodnih minutah drugega polčasa so gosti poskrbeli za preobrat, v 52. minuti je zadel Matteo Darmian, v 55. pa Edin Džeko. Fiorentina se je v še večjih težavah znašla v 78. minuti, ko je drugi rumeni karton dobil Nicolas Gonzalez in moral iz igre. Številčno premoč je unovčil Ivan Perišić z golom za 3:1 v 87. minuti. Atalanta Josipa Iličića je dobila prvi polčas, potem ko sta zadela Robin Gosens v tretji in Davide Zappacosta v 37. minuti, tik pred koncem polčasa pa je Domenico Berardi goste obdržal v igri. Josip Iličić je priložnost za igro pri Atalanti dobil v 62. minuti, devet minut pozneje pa sprožil nevaren, a malenkost previsok strel, tako da je do konca ostalo pri 2:1.