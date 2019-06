Bolt po napaki Carragherja zabil gol na dobrodelni tekmi, Neville navdušen

Tekma UNICEF Soccer Aid na londonskem stadionu Stamford Bridge se je v nedeljo končala z izidom 2:2, zmagovalca pa so odločale enajstmetrovke. Selekcija sveta je na koncu, kot se rado zgodi, premagala Anglijo po zaslugi uspešnejšega izvajanja strelov z bele pike, zelo pa se je minuli konec tedna v postavi svetovne selekcije izkazal upokojeni atlet Usain Bolt .

Jamajčanu, ki si še vedno lasti svetovne rekorde v tekih na 100, 200 in 4 x 100 metrov, se po slovesu od atletike ni uspelo prebiti v vrstah avstralskega nogometnega prvoligaša Central Coast Mariners, januarja letos pa je izjavil, da je zaključil s "športnim življenjem". A več kot očitno ostaja v formi, saj je ob 14. izvedbi Soccer Aida kot kapetan vodil svojo ekipo (prvič so igrale tudi ženske) do zmage, tik pred polčasom pa je zabil tudi lep zadetek.

Neville prekinil molk: Sramota!

Po veliki napaki nekdanjega branilca angleške izbrane vrste in Liverpoola Jamieja Carragherja, ki je z "domačinom" Johnom Terryjemtvoril branilski dvojec tokratne angleške ekipe, je Bolt krenil proti kazenskemu prostoru in z levico natančno zadel ob vratnico nemočnega Davida Seamana. Ni bilo dolgo, ko se je komentatorskega kolega s televizije Sky Sportslotil nekdanji kapetan Manchester Uniteda Gary Neville, zadetek Bolta, sicer navijača "rdečih vragov", pa so proslavili tudi številni ostali privrženci največjega Liverpoolovega rivala iz Manchestra.