Bolt na pragu Lige prvakov? Malteška Valletta mu ponuja dveletno pogodbo

Malteški klub Valletta, ki ga vodi srbski trener Danilo Dončić, je dejal, da želi pisati zgodovino in Boltu ponudil dveletno pogodbo. "Usain Bolt je postal rekorder na olimpijskih igrah leta 2008 v Pekingu, zadnje leto in pol pa ga spremljam tudi na njegovi nogometni poti. 13. decembra nas čaka finale superpokala, ki ga bomo tudi osvojili ... Si predstavljate, da bi Bolt v zrak dvignil trofejo deset let po rekordu v Pekingu? Tu ne gre za denar, ampak za zgodovino. To je nekaj, o čemer bodo ljudje govorili tudi čez 50 ali 100 let," meni direktor malteškega kluba Ghasston Slimen.

Skupina investitorjev iz Združenih arabskih emiratov je minuli mesec kupila večinski delež v klubu in se zavezala, da se bo prek kvalifikacij prebil v ligo prvakov. "Ne želim, da Bolt pride k nam na počitnice, želim si, da bi tu trdo treniral," je še dejal Slimen in priznal, da ima Bolt še nekaj prostora za napredek. Bolt za zdaj nima pogodbe z Mariners, ki bodo novo sezono avstralskega prvenstva začeli v petek.