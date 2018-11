Bolt po avstralskem razočaranju ni opustil nogometnih sanj: 'Še vedno tli v meni'

Razloga za prekinitev sodelovanja, to je bilo sporazumno in v prijateljskem vzdušju, sta bila pomanjkanje izkušenj in nogometnih osnov ter previsoki pogoji, ki so jih postavili Boltovi predstavniki.

Razloga za prekinitev sodelovanja, to je bilo sporazumno in v prijateljskem vzdušju, sta bila pomanjkanje izkušenj in nogometnih osnov ter previsoki pogoji, ki so jih postavili Boltovi predstavniki. Bolt je bil pripravljen podpisati pogodbo, ki bi znašala nekaj milijonov avstralskih dolarjev oziroma evrov, v klubu pa so bili v ta namen pripravljeni odšteti dvajsetkrat manjši znesek, ki Bolta in njegovega agenta ni zadovoljil, sponzorjev, ki bi krili razliko, pa tudi ni bilo na spregled. "Žal mi je, ker se ni izšlo. Smo se pa razšli v dobri veri in dobrem vzdušju, kar je lepo. Za mano je krasna izkušnja. So res super, žal pa nismo uspeli doseči dogovora o pogodbi, upam, da bom dobil še eno priložnost v drugem klubu," ni bil razočaran Bolt, svetovni rekorder na 100 in 200 metrskih razdaljah, ki je spregovoril za časnik iz Melbourna Herald Sun. Bolt je lani sklenil bogato in zelo uspešno atletsko kariero, po tem ko je kot atlet osvojil vse, kar se je osvojiti dalo. Po koncu kariere pa si je našel nov življenjski izziv.