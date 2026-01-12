Naslovnica
Zgodba se razvija

Bomba iz Madrida: Real Madrid odpustil Xabija Alonsa

Madrid, 12. 01. 2026 18.16 pred eno minuto 1 min branja 10

Avtor:
Ž.Ž.
Xabi Alonso

Po nedeljskem porazu Real Madrida v finalu španskega superpokala proti Barceloni je iz španske kot bomba odjeknila novica, da Xabi Alonso ni več trener belega baleta. Vodenje kluba bo prevzel nekdanji nogometaš Real Madrida Alvaro Arbeloa.

Statistika Xabija Alonsa na klopi Reala
Statistika Xabija Alonsa na klopi Reala
FOTO: Sofascore.com

"Po medsebojnem dogovoru med klubom in Xabijem Alonsom je bila sprejeta odločitev, da Alonso konča svoj mandat trenerja," so iz Real Madrida sporočili v ponedeljek popoldne.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Xabi Alonso bo vedno užival naklonjenost in občudovanje vseh madridskih navijačev, saj je legenda Real Madrida in je vedno predstavljal vrednote našega kluba. Real Madrid bo vedno njegov dom," so zapisali na spletni strani galaktikov.

Xabi Alonso
Xabi Alonso
FOTO: Profimedia

"Naš klub se zahvaljuje Xabiju Alonsu in celotni tehnični ekipi za njihovo delo in predanost v tem času ter jim želi veliko sreče v tej novi fazi njihovega življenja," so še zapisali pri madridskem klubu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kot poroča zanesljivi italijanski nogometni novinar Fabrizio Romano, bo vodenje Real Madrida prevzel Alvaro Arbeloa.

Alvaro Arbeloa
Alvaro Arbeloa
FOTO: Profimedia
xabi alonso real madrid

Zmajem je jasno, da pokal enostavno morajo osvojiti

KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bučkapaceukrmper
12. 01. 2026 18.37
Vsak trener u Realu bi "letu" po takih rezultatih pa na neprepoznavni igri.Kloopa za trenerja.
Odgovori
0 0
drimtim
12. 01. 2026 18.36
Lepo sem napisal ko je prišel da je stopil v prevelike čevlje.Pa ne moreš igrat takšnega bunkerja če si real.
Odgovori
+1
1 0
JOSEPH HAYDN
12. 01. 2026 18.36
Brazilski zdrahar pa ostaja. Razumi to norost 😂🤮
Odgovori
+1
1 0
Sirhakel7
12. 01. 2026 18.35
Perezu so po včerajšnjem porazu očitno popustili živci.. Ne vem no... Pomoje je odločitev prehitra, ker Alonso mi je vseeno deloval še najbolj trezno v vsej tej zgodbi letos..
Odgovori
0 0
REAList7
12. 01. 2026 18.33
Če to ni bila želja/odločitev Alonsa, potem gre za veliko napako. Prej bi se morali znebiti določenih igralcev kot pa njega, njemu pa pustiti proste roke in predvsem čas.
Odgovori
+1
1 0
Loptass
12. 01. 2026 18.36
Igralcev? Kaj ti se ze pozabil kaj ste pisali v zacetku sezone? Kako top ekipo imate?? Zdaj pa bi menjal igralce? 🤣 Camavinga in Tschuameni sta vezista za Real Sociedad. Mogoce. Ampak vi mislite drugace. Ze pred letom dni sem to pisal, pa ste pametovali...edini dober vezist je Valverde. Ampak samo on je premalo.
Odgovori
0 0
Quercus
12. 01. 2026 18.30
Zaradi enega poraza? To mora biti nekaj drugega v ozadju. No ja, morda bi ga lahko zvabili v Manchester United ...
Odgovori
0 0
Loptass
12. 01. 2026 18.32
Saj se ne gre samo za poraz....gre se za to, da je igra za kozlat.
Odgovori
0 0
Wolf85
12. 01. 2026 18.29
Škoda ker se je odlocil za real madrid.upam da gre v en klub kjer ga bodo spoštovali in bo lahko opravljal svoje delo,ker v madridu prihaja vse od pokvarjenega vodstva.
Odgovori
+1
2 1
Luigi Taveri II.
12. 01. 2026 18.28
Beli balet je zamenjal koreografa
Odgovori
-2
0 2
