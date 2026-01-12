Bomba iz Madrida: Real Madrid odpustil Xabija Alonsa

Statistika Xabija Alonsa na klopi Reala FOTO: Sofascore.com

"Po medsebojnem dogovoru med klubom in Xabijem Alonsom je bila sprejeta odločitev, da Alonso konča svoj mandat trenerja," so iz Real Madrida sporočili v ponedeljek popoldne.

"Xabi Alonso bo vedno užival naklonjenost in občudovanje vseh madridskih navijačev, saj je legenda Real Madrida in je vedno predstavljal vrednote našega kluba. Real Madrid bo vedno njegov dom," so zapisali na spletni strani galaktikov.

Xabi Alonso FOTO: Profimedia

"Naš klub se zahvaljuje Xabiju Alonsu in celotni tehnični ekipi za njihovo delo in predanost v tem času ter jim želi veliko sreče v tej novi fazi njihovega življenja," so še zapisali pri madridskem klubu.

Kot poroča zanesljivi italijanski nogometni novinar Fabrizio Romano, bo vodenje Real Madrida prevzel Alvaro Arbeloa.