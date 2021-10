'Bomba' iz Nemčije: Real Madrid se resno zanima za Benjamina Šeška

"Vinicius, Rodrygo, Kubo, Renier in zdaj še Benjamin Šeško? Klubska politika Reala, da podpiše nekatere najboljše mlade nogometaše na svetu, je jasna, čeprav se veliko energije usmerja v morebiten prestop Mbappeja in Haalanda," v današnji izdaji piše španski AS, ki se glede interesa Real Madrida sklicuje na nemški Bild. "Poglejmo samo prestop Camavinge iz Rennesa to poletje in interes za Benjamina Šeška, o katerem piše Bild," so še dodali pri španskem časniku AS.

Šeško ima komaj 18 let, a si je že izboril mesto v začetni enajsterici Salzburga, še ugotavljajo španski novinarski kolegi, ki niso spregledali izjemne statistike, ki jo je Šeško beležil v Salzburgovi podružnici Lieferingu (21 golov in 7 podaj). Tudi zaradi vseh številk in številnih primerjav s Haalandom je zanimanje Real Madrida razumljivo, še dodajo pri AS-u, obenem pa so izpostavili, da se bodo galaktiki v prihodnje za Šeška morali spopasti tudi s klubi, kot so Bayern, Manchester City in Liverpool, ki naj bi že pokazali interes za 18-letnega slovenskega napadalca.