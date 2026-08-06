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Nogomet

Bomba iz Španije: Rodri namesto Reala izbral Barcelono

Barcelona, 06. 08. 2026 20.24 pred 3 dnevi 2 min branja 79

Avtor:
S.V.
Rodri

Eden največjih prestopov letošnjega poletja dobiva nepričakovan zasuk. Španski reprezentant Rodri je Barceloni prižgal zeleno luč za začetek pogajanj z Manchester Cityjem, poročajo španski mediji. Čeprav je bil dolgo najbližje selitvi k Real Madridu, naj bi se 30-letni vezist odločil za katalonskega velikana.

Po poročanju Marce je Rodri v četrtek vodstvu Barcelone sporočil, da želi postati del moštva Hansija Flicka. Katalonci naj bi z nogometašem že dosegli načelni dogovor o osebnih pogojih, zdaj pa jih čaka zahtevnejši del posla – pogajanja z Manchester Cityjem.

Barcelona naj bi bila za prestop pripravljena odšteti najmanj 50 milijonov evrov, medtem ko AS vrednost celotnega posla ocenjuje na približno 60 milijonov. Rodri ima s Cityjem pogodbo sklenjeno do poletja 2027, zato angleški velikan kljub bližajočemu se izteku sodelovanja svojega ključnega igralca ne namerava izpustiti pod ceno.

Rodri z zlato žogo
Rodri z zlato žogo
FOTO: AP

Barcelona izkoristila Realovo obotavljanje

Za Rodrija se je resno zanimal tudi Real Madrid, ki je z njegovimi predstavniki že opravil več pogovorov. Po navedbah španskih medijev pa se je celoten proces preveč zavlekel, kar je izkoristila Barcelona. Rodri naj bi vodstvo kraljevega kluba že obvestil, da se je odločil za odhod na Camp Nou.

Pri Realu nad razpletom menda niso bili povsem presenečeni. Čeprav so Rodriju predstavili finančno zelo privlačno ponudbo, pri njem niso začutili popolne prepričanosti, da si želi obleči beli dres. Madridčani vztrajajo pri načelu, da mora biti vsak nogometaš, ki se želi pridružiti klubu, povsem odločen za ta korak.

Pep Guardiola in Rodri
Pep Guardiola in Rodri
FOTO: AP

Rodri naj bi kot glavne razloge za izbiro Barcelone navedel njen slog igre, nogometno zapuščino svojega nekdanjega trenerja Pepa Guardiole ter dobre odnose z Barceloninimi igralci, s katerimi si že vrsto let deli slačilnico španske reprezentance. Pomembno vlogo naj bi odigral tudi neposreden pogovor s Flickom in športnim direktorjem Decom.

Zamenjava za poškodovanega De Jonga

Barcelona je iskanje novega vezista pospešila zaradi poškodbe Frenkieja de Jonga. Nizozemec se trenutno zdravi brez operativnega posega, vendar obstaja možnost, da bo moral pod nož. V tem primeru bi lahko bil z igrišč odsoten več mesecev.

Frenkie de Jong
Frenkie de Jong
FOTO: Profimedia

Rodrijev prihod bi zato pomenil ogromno okrepitev za Flickovo moštvo. Španec velja za enega najboljših defenzivnih vezistov na svetu, poleg kakovosti pri organizaciji igre pa prinaša tudi izkušnje, vodstvene sposobnosti in zmagovalno miselnost.

Posel kljub dogovoru z igralcem še zdaleč ni zaključen. Barcelona mora zdaj najti skupni jezik z Manchester Cityjem in obenem ustvariti dovolj finančnega prostora za izvedbo prestopa. Po poročanju AS-a bi Rodri v katalonski prestolnici podpisal štiriletno pogodbo z letno bruto plačo blizu 30 milijonov evrov.

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KOMENTARJI79

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NoriSušan
07. 08. 2026 15.06
Farsici v kolikor bi si real res tako zelel rodrija verjemite da bi ta podpisal ze pred dnevi...tako pa so poslali samo eno ponudbo za katero bi placal samo norec ..jasno da so jo zavrnili in sli naprej...to da so vas pa mediji prali do zadnjega trenutka kako si real zeli rodrija pa nismo mi krivi...sicer pa ne pozabite da bo real prodal se par igralcev za najmanj 200mio.eur in da gre lahko real se po kaksnega veznega ala vitinha...smesni ste kako si lazete Ker si ti veš kdo hoče kdaj podpisat ker hodš na sestanke. Pa par dni nazaj te ga vi hotl podpisat za na klop z višjo plačo. In to je frajer ki je viniju spelu zlato žogo in se vam smejal vi ste pa jokal in sploh igralci reala niso šli na podelitev. Kdo je zdaj smešn in si laže ahahha
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+1
4 3
NoriSušan
07. 08. 2026 15.04
Tok upal da pride v Madrid zdej se pa joka kako nas je city oropal hahah. Kok more bolet ko so sam svetnovni pravki pri Barci pri njih pa treba zamenat polovico prve postave ki je že tako vredna 3 miljarde haha kašna komedija
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+1
3 2
26250440
07. 08. 2026 11.02
Realist,že parkrat sem te pozval da napiši kaj je novega o Negreiri, ker si konec sezone pisal,kako boš seznanjal ljudi s tem primerom...Kaj je sedaj,zakaj se izogibaš?Kaj je pričal podkupljeni Realov sodnik na zadnjem pričanju?Kako je on povezan z vsem skupaj?Čakam te,ti pa nič..Daj glavca no kaj napiši...A si se skril ,tko kot tvoj pritlehen klub ,ki edini še vleče to sproducirano afero?
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+6
8 2
Clovek
07. 08. 2026 11.14
Ne more, se jima je s cripsom podrl svet. Včeraj še oba slinasta okoli ust in polna upanja, danes pa je Rodri star, slab in preplačan🤣 Če bi šlo, bi mogla oba zbrisat 150 komentarjev, da ne bi sedaj zvenela kot užaljeni nevesti, ko jih je Rodri načevljal.
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+5
7 2
Kolllerik
07. 08. 2026 15.49
262, pa ja vidiš, da gre za prpo od modela... 🤣
Odgovori
-1
1 2
REAList7
07. 08. 2026 15.53
Kaj se nekaj šopiriš ra.sist? Že teden dni pišeš, da boš napisal pa še vedno ni nič iz tebe. Sicer pa kdo bi patološkemu lažnivcu sploh kaj verjel.
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-2
1 3
REAList7
07. 08. 2026 15.58
Clovek, tebe sem imel za vsaj malo korektnejšega in pametnejšega od ostalih, res, pa vidim, da ste vsi isti. Tako radi brskate po starih komentarjih, pa dajte malo preglejte vaše komentarje na temo Rodrija, ko se je pisalo o tem, da si želi samo v Real itd. Vi ste bili tisti, ki ste pisali, da iz tega penzionerja ne bo nobene koristi pri Realu itd. A zdaj pa je kar naenkrat najboljša okrepitev.
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-2
1 3
Clovek
07. 08. 2026 16.42
In kje sem napisal kaj slabega o Rodriju, ko je še bilo rečeno, da gre v madrid? Če bi ga dobili, bi bilo zelo nevarno, tako pa si je premislil in glej ga zlomka, tudi tvoje mnenje o njemu se je spremenilo, ne rečem pa, da si edini, ki si je čez noč spremenil mnenje, je bilo tudi pri nas par takih, ki bi lahko izbrisali včerajšnje komentarje.
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+1
2 1
Clovek
07. 08. 2026 16.47
In nisem rabil iskat starih komentarjev, kot to počnejo nekateri (kar mi je tudi smešno), ampak sta se še včeraj popoldne s cripsom šopirila, kako so vsi “farselonarji” slinasti in da je Rodri oh in sploh, danes, ko pa se je odločil za Barco, pa je naenkrat nekoristen in preplačan.
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+0
1 1
REAList7
08. 08. 2026 09.36
To sploh ni res. Z nobenim komentarjem nisem izražal mnenja o Rodriju, ko se je govorilo, da bo prišel v Real. Zdaj pa sem napisal samo, da ste v tistem času farselonarji govorili, da je penzioner, poškodovan in da itak ne bi bilo nobene koristi iz njega. Kakor hitro pa se je vmešala farselona pa ste spremenili mnenje. In zdaj tudi ti pišeš, češ, da smo mi delali enako, kar pa sploh ni res. Ravno vi ste bili tisti, ki ste prvo pisali slabo o Rodriju, zdaj pa je kar naenkrat top igralec.
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0 0
26250440
07. 08. 2026 10.32
A je za vrhunskega igralca sploh vprašanje kam prestopiti?Ali v urejeno nogometno okolje,kjer so med seboj vsi prijatelji,imajo vrhunsko nogometno šolo,kjer s svojim znanjem proizvajajo vrhunske igralce,ali pa v pritlehen,skorumpiran klub z glavnim mafijcem na čelu in podkupljenimi sodniki.Poleg tega ne znajo drugač,kot z goro denarja ,ki ga dobivajo od države,ki jim odpisuje dolgove,vabijo igralce iz vseh koncev sveta,ker doma ne znajo nič proizvesti...Posledično se igralci tepejo v garderobi,zmerjajo sodnike,nasprotnike na igrišču brcajo v glavo,jih pohojajo,se prepirajo z gledalci,če izgubljajo izvajajo močan pritisk na sodnike,ki jih v zadnjih minutah rešujejo z dvomljivimi odločitvami...Za vse to ,pa nikoli niso kaznovani...Sploh ni vprašanja kakšna dva različna svetova sta to...
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+8
9 1
Kolllerik
07. 08. 2026 10.37
Obširen in konkreten opis ter primerjava med plastiko reala in neskončnim srcem Barce...
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+5
7 2
Loptass
07. 08. 2026 10.54
Obljubiš mega okrepitev in ker noben noče k tebi, plačaš enormnih 140 mil. za no name mladiča (wingerja) in s tem ustvarjaš vtis, da si naredil okrepitev svetovnih razsežnosti 😂😂 Pri tem da imaš že v ekipi Vinija, Mbappeja, Bernarda, Rodryga, Endricka in Mastantuona, ki so v osnovi vsi wingerji. Top.
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+6
6 0
friki24
07. 08. 2026 09.35
Hoteli so oliseja dobili diomandeja..hoteli vitinho pa dobili 32 letnega bernarda silvo,ki je po njihovem mnenju bolsa imvesticija kot rodri..hoteli hakimija pa dobili dumfriesa, ki je imel sezono za pozabo..hoteli bastonija dobil pa konateja, ki je enostavno zanic..Se kaj?
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+1
8 7
friki24
07. 08. 2026 09.31
Stalarji kje so sedaj vase lanske super investicije? Carreras se je ze prilimal na klop, masturbinjo v fiorentini? Endrick bo prav tako odletel saj je ze dobil info od mourinha.. Da ne govorimo o “mega zvezdah”, ki so sle v fulham pa vsi vemo zakaj..Kaj boste porekli o menjavi trenerjev na relaciji fulham-benfica-rm..Mafijska posla..Huijsen je se ziv sploh? Tako kot je rekel loptass..Pred tem za diomandeja niti slisal ni noben..1 “solidna” sezona in je igralec ze vreden 150milj..Kdo je pol koga pocu v koleno?
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+4
10 6
annonymo95
07. 08. 2026 09.31
REAList7 29. 07. 2026 13.52 Tudi farselona je imela željo pripeljati Cucurello, Bernardo Silvo, Dumfriesa in še marsikoga. Ni kriv Real, če nihče noče v vaš klubek. Vaši igralci pa niso plačanci, a? Igrajo samo zaradi ljubezni in pripadnosti klubu :D - HAHAHAHAHA, 3 tedne se trudite zanj, Deco pa vam ga spelje v enem dnevu. V realu ni igre, ni kemije, so samo visoke place in egoisti. Silvo in dumpomfri pa lahko imate, dva najbolj precenjena igralca v nogometu, saj pa kaj vam bosta, ce imate najbolso sredino na svetu, na desnem boku pa najbolsega vseh casoh, TAA?
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+2
8 6
Loptass
07. 08. 2026 09.37
Spomnimo se par let nazaj nabijanja okoli Alabe. Kak posel je to bil za Real. Dali so mu precej večjo plačo in 20 mil bonusa za podpis pogodbe. Bil je en najbolj plačanih igralcev v Realu. v 3 letih jih je stal okol 100. mil, klubu pa ni dal praktično nič. A oni še kr pametujejo in nabijajo kako dobro delajo.
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+4
9 5
annonymo95
07. 08. 2026 10.45
je dal en gol proti barci, ne pozabi
Odgovori
+3
3 0
Lastniki česarkoli
07. 08. 2026 12.14
Pustimo jih pri miru, ko tako kšeftajo...
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+2
2 0
Loptass
07. 08. 2026 12.20
Je ja, saj tudi Jeffren Suarez ga je dal Realu na Elclassicu.
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+1
1 0
Loptass
07. 08. 2026 12.25
Ostaja pa Alaba v spominu tudi po potezi Tchouameni....predlani spomladi v pokalu, ko je s čisto roko v kazenskem prostoru odbil predložek na Elclassicu. Seveda se Realu to ne piska.
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+2
2 0
26250440
07. 08. 2026 09.06
Kot poročajo ,naj bi Flick osebno poklical Rodrija in mu povedal ,da potrebuje po odhodu Lewe izkušenega igralca,ki bo povezal ta Barcin otroški vrtec,ki že dve leti pere Real ,kateremu tud tretjeligaši delajo sramoto...Dogovorili naj bi se za 45M odškodnine +10M v bonusih,kar pa je super za Barco..Real se je dogovarjal za 60M plus bonusi...Najboljš bi blo,da za približno toliko prodajo Ferrana v PSG in kupijo še Alvareza...Potem je prestopni rok za mene perfekten...
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-3
9 12
cripstoned
07. 08. 2026 09.15
Sodniska zveza, korupcija in spanska vlada so razlog da ste 2x zapored postali prvaki lalige...v evropi pa vas ze 11 let zapored perejo ekipe...celo v ligi evropa ...tam je pa realno stanje hahahahahaha...
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+1
11 10
Kolllerik
07. 08. 2026 10.40
Cripsi, farselonarji vaju tebe in realista perejo ko za šalo malo 🤣🤣
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+4
4 0
Clovek
07. 08. 2026 10.50
joj še vedno o sodnikih? Ni dovolj statistika, da bi v primeru obstoja VAR-a od leta 1950 imel Vardrid le 5 LP :D sem mislil da si proti korupciji in krajam pa sem se očitno zmotil :D
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+7
7 0
cripstoned
07. 08. 2026 08.59
Farsici sprijaznite se ..city vas je oropal ...tako pac je hahahahaha
Odgovori
+3
11 8
Loptass
07. 08. 2026 09.08
Če je kdo koga oropal, je nekoga Leipzig. Za igralca, za katerega 2 meseca nazaj nihče ni vedel, niti ni bilo zanimanja, tudi PSG je takoj odmahnil z roko. Rodri je pa zlata žoga izpred 2 let in tega SP.
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-1
10 11
cripstoned
07. 08. 2026 09.16
Real je oropal samo chelsea za hazarda pa se to se nam ni poznalo hahahahaha..
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+2
11 9
Loptass
07. 08. 2026 09.21
No se bomo čez čas pogovarjali in videli status tega pubeca. Predvsem če je igralec za 140 mil. Ker za ta denar, more biti top 5 winger na svetu.
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+0
9 9
cripstoned
07. 08. 2026 09.29
Bo pac ugasnil yamala...stavim da je prisel ravno zato da 19letnik ugasne mocno nahajpanega 19letnika...zdaj boste lahko koncno delali primerjave kar se polozaja in letnika tice...stavim da bo diomande na koncu sezone imel vec golov in asistenc od nahajpanega yamala...
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-1
6 7
annonymo95
07. 08. 2026 09.35
ti si globoko v minusu s temi tvojimi stavami...
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+0
5 5
Loptass
07. 08. 2026 09.38
Da ne boš konec sezone užaljen, ko ti bom kak tak komentar prilepil, ko boš spet izpadel burek. Pa ni vse v zgolj v statistiki golov enega igralca, če še nisi ugotovil.
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+2
6 4
Clovek
07. 08. 2026 10.54
Ne vem kako še sploh upaš pisati svoje napovedi :D vsako leto znova zgrešiš vse kar se da in nekako še vedno misliš, da si nogometni poznavalec :D Sej se ti bomo čez eno leto spet smejali, brez skrbi.
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+5
5 0
26250440
07. 08. 2026 08.55
Še en razlog več,da Real spet ne pošlje nikogar na podelitev zlate žoge...
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-1
9 10
cripstoned
07. 08. 2026 08.55
Rodri enak primer kot lewa..visok strosek za odskodnino, visoka placa in igralec 30+let. V kolikor uspe prestop bo ropalona spet vlozila ogromno denarja v igralca ki nikakor ni dolgorocna nalozba..ze cez 2 leti bo racun za rodrija zelo visok preprodajne vrednosti pa prakticno ne bo...strel v koleno ropalone vsekakor...ce jim je lewa odnesel 130mio.€ lahko pricakujemo da jim bo tudi rodri...
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+4
11 7
Loptass
07. 08. 2026 08.55
Pametnjakoviči razložite super poslovne poteze Reala. 100 mil. za Carerasa in Mastantuona, za katera ste lani opevali do decembra kako sta top, sedaj pa en že pol leta sedi na klopi kot. 3. levi bočni, drugi pa na posoji v Fiorentini??? 😂😂
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-1
10 11
cripstoned
07. 08. 2026 08.47
Farsiici ne zdaj o realu..razlozite 60mio.€ + astronomska placa ki jo bo prejemal 30letni igralec ki se vraca po tezki poskodbi kolena...pokomentirajte to
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+5
11 6
cripstoned
07. 08. 2026 08.47
Je to odlicna poteza zapufane ropalone?? Namesto da komentiratw to neumno potezo vi o realu ker vam pac ne damo mira hahahaahah
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+5
11 6
NoriSušan
07. 08. 2026 15.05
Ampak vi ste ga hotl kupt za na klop z višjo plačo. Razloži to potezo
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0 0
friki24
07. 08. 2026 08.47
Stalarji ze na aparatih.. Pred dnevi vsi ze pozdravljali njegov prihod k kao “najvecjim” sedaj pa pluvanje cez njega. Seveda ne potrebujejo oni rodrija..imajo ze vrhunsko sredino s cuamenijem in camavingo na celu..ne pozabimo kaj jim je prinesla ta veza v zadnih sezonah.. 0
Odgovori
-2
9 11
cripstoned
07. 08. 2026 08.49
Oba sta bila prisotna pri naslovu lige prvakov in naslovu lalige...zakaj lazes?? Hahahaha
Odgovori
+3
11 8
friki24
07. 08. 2026 09.25
stalar, bodi realen in se ne blamiraj..po odhodu kroosa, modrica sta vam prinesla kaj in koliko??
Odgovori
+0
6 6
Kolllerik
07. 08. 2026 08.46
Res ne vem, kaj bi real z rodrijem zdaj, ko ima tam mladeniča Silvo...
Odgovori
-4
7 11
cripstoned
07. 08. 2026 08.50
Silva je prisel zastoj na klop...
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+4
11 7
Loptass
07. 08. 2026 09.05
Lažnivec.....Silva je pogojeval prestop z igranjem v 1. postavi. Flick mu tega ni zagotovil, Mourinhu pa mu je povedal, da bo imel vlogo glavnih igralcev. Pa bomo videli čez par mesecev. Bo Silva igral pa ta tanovi iz Leipziga sedel? Ali bo sedel Bellingham? Mbappe? Valverde? Še zdaj vemo, da so Silvo prenesli okrog. Tudi Endricku so povedali, da bo igral. Sedaj pa na njegov položaj pripeljejo tega novega. In tudi Endricka so naphizili. Spet.
Odgovori
-3
8 11
friki24
07. 08. 2026 09.26
silva definitivno ni prisel zastonj ker je dobil 20milj bomusa ob podpisu..ceprav je zelel samo barco in se ji je ponujal pa vemdarle ljubezn do 20milj bomusa je bila vecja🤑
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+0
6 6
Kolllerik
07. 08. 2026 10.43
Sami tapravi na kupu. Lahko pričakujemo mnogo krega v realu. Kokice in pir že čakajo 😊👍
Odgovori
+1
1 0
cripstoned
07. 08. 2026 08.44
Farsici v kolikor bi si real res tako zelel rodrija verjemite da bi ta podpisal ze pred dnevi...tako pa so poslali samo eno ponudbo za katero bi placal samo norec ..jasno da so jo zavrnili in sli naprej...to da so vas pa mediji prali do zadnjega trenutka kako si real zeli rodrija pa nismo mi krivi...sicer pa ne pozabite da bo real prodal se par igralcev za najmanj 200mio.eur in da gre lahko real se po kaksnega veznega ala vitinha...smesni ste kako si lazete
Odgovori
+4
11 7
cripstoned
07. 08. 2026 08.40
Evo novica o novem igralcu ropalone farsici pa molcijo...ker jim je zal da so brez denarja placali 60mio.€ za 30letnega igralca ki se vraca po tezki poskodbi ali pa ker se sami ne vedo od kod denar in kako ga bodo placali hahahahahah... kaksni luzerji od kluba do "navijacev"...
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+3
11 8
Loptass
07. 08. 2026 08.34
Spet pametujejo realovci. Če Rodri podpiše za Barco, je Real napran Barci totalni poraženec prestopnega roka. Igralec, ki ga najbolj rabijo, da poveže igro, bo šel h konkurenci, oni pa na kup kopičijo same wingerje. Perez je dva mesca nazaj obljubljal mega okrepitev in poslal 150 mil. ponudbo za Alvareza, ki jih ni niti povohal. In vemo kam želi. Potem je Perez mislil, da bo samo omenil Oliseja in mu bo že pritekel v naročje. Niti njega niso dobili, niti bili blizu. In sedaj pripeljejo tega mladiča iz Leipziga za 140 mil., za katerega 2 meseca nazaj 3/4 nogometne javnosti niti slišala ni. In ker bodo plačali 140 mil., je to zdaj mega prestop? Smešni ste. Najboljše da kupite še 2-3 wingerje in igrate s šestimi v prvi postavi.
Odgovori
-3
8 11
cripstoned
07. 08. 2026 08.41
Valverde, bellingham, guller, tchouameni (camavinga ce ga ne prodajo) in se silva ki je prisel...to je sredina reala ti pa se lazi se naprej hahaahhahaa
Odgovori
+5
11 6
Loptass
07. 08. 2026 08.49
Jap, to je sredina Reala, ki ne more nadigrat ne Barce, ne PSG, ne Bayerna in še marsikoga. Camavinga 😂 Tip je smešno nikakvi.......Francija je bila brez nekih vezistov za SP, pa so ga doma pustili. Pol vemo....
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-4
7 11
cripstoned
07. 08. 2026 08.58
Se vedno so pokorili celo evropo,spanijo in svet...nedolgo nazaj ti to ves ampak si ne bos priznal...farsic liga prvakov je merilo ne laliga negreira hahahahaha
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+5
10 5
Loptass
07. 08. 2026 09.07
Včasih je lahko merilo tudi Albacete.
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-3
6 9
REAList7
07. 08. 2026 08.32
Dejstvo je, da Real ni bil prepričan v Rodrija, zato tudi ni pravočasno izpeljal posla. Rodri je že en lep čas javno govoril, da si želi v Real in če bi si slednji njega želel, bi posel tudi dokončal. Dovolj jasno kaže na to, da sta prišli novici o podaljšanju pogodbe z Vinijem in zanimanje Rodrija za farselono v istem dnevu v razmaku nekaj ur. To jasno je, da je bil primaren cilj Reala podaljšati pogodbo z Vinijem.
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+1
10 9
26250440
07. 08. 2026 08.49
Spet lažeš.....Rodri je bil po vseh zapisih glavna prestopna točka in ponujali so mu pravo bogatstvo..O tem se bo še pisalo...Načeloma so bili že vse dogovorjeni...Dokler ni Rodrija poklical Flick in je potem imel še razgovor z Guardiolo..Klicali so ga tudi soigralci iz reprezentance in to je glavni razlog njegovega prihoda..Po mojem se je mal ustrašil tud pretepov v slačilnici in lepotno popravljenega Vinkota...
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-3
8 11
cripstoned
07. 08. 2026 08.58
Ahahahahaah oprosti romano nisem te prepoznal hahahaahahh
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+3
10 7
Kolllerik
07. 08. 2026 10.46
Realist, si se spet izgubil? Od kdaj pa nova zlata žoga in povrhu še kapetan novih svetovnih prvakov ni dober za real? Ti ja lažeš, da sam sebi verjameš 🤣
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+1
1 0
Lock Down
07. 08. 2026 08.28
Zagotovo ni pozabil primitivne kampanje, ki jo je proti njemu gnala tolpa mumije Pereza iz Madrida, ko je Viniciusu namesto Ballon d'Or priskrbel žogo za plažo. In zagotovo ve, da bo v Barceloni starejši brat, kapetan in vodja, kar v Madridu ob prepotentnih Mbappenalu, Viniciusu, Bellinghamu, nasilnežu Rüdigerju, pretepačih Tchouameniju in Valverdeju... nikoli ne bi bil. In da gre v ekipo, ki ustreza njegovemu slogu igre in ima večino istih soigralcev, s katerimi je pravkar postal svetovni prvak. In da mu nenazadnje slog igre, ki ga goji Flick bolj odgovarja kot nasilna taktika Mourinha. Odgovor je očiten. Preveč spodoben je za Real.
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+1
10 9
Maxx365
07. 08. 2026 09.10
Rodri je pameten in trezen dečko
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7 7
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