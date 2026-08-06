Bomba iz Španije: Rodri namesto Reala izbral Barcelono

Po poročanju Marce je Rodri v četrtek vodstvu Barcelone sporočil, da želi postati del moštva Hansija Flicka. Katalonci naj bi z nogometašem že dosegli načelni dogovor o osebnih pogojih, zdaj pa jih čaka zahtevnejši del posla – pogajanja z Manchester Cityjem. Barcelona naj bi bila za prestop pripravljena odšteti najmanj 50 milijonov evrov, medtem ko AS vrednost celotnega posla ocenjuje na približno 60 milijonov. Rodri ima s Cityjem pogodbo sklenjeno do poletja 2027, zato angleški velikan kljub bližajočemu se izteku sodelovanja svojega ključnega igralca ne namerava izpustiti pod ceno.

Rodri z zlato žogo FOTO: AP

Barcelona izkoristila Realovo obotavljanje

Za Rodrija se je resno zanimal tudi Real Madrid, ki je z njegovimi predstavniki že opravil več pogovorov. Po navedbah španskih medijev pa se je celoten proces preveč zavlekel, kar je izkoristila Barcelona. Rodri naj bi vodstvo kraljevega kluba že obvestil, da se je odločil za odhod na Camp Nou. Pri Realu nad razpletom menda niso bili povsem presenečeni. Čeprav so Rodriju predstavili finančno zelo privlačno ponudbo, pri njem niso začutili popolne prepričanosti, da si želi obleči beli dres. Madridčani vztrajajo pri načelu, da mora biti vsak nogometaš, ki se želi pridružiti klubu, povsem odločen za ta korak.

Pep Guardiola in Rodri FOTO: AP

Rodri naj bi kot glavne razloge za izbiro Barcelone navedel njen slog igre, nogometno zapuščino svojega nekdanjega trenerja Pepa Guardiole ter dobre odnose z Barceloninimi igralci, s katerimi si že vrsto let deli slačilnico španske reprezentance. Pomembno vlogo naj bi odigral tudi neposreden pogovor s Flickom in športnim direktorjem Decom.

Zamenjava za poškodovanega De Jonga

Barcelona je iskanje novega vezista pospešila zaradi poškodbe Frenkieja de Jonga. Nizozemec se trenutno zdravi brez operativnega posega, vendar obstaja možnost, da bo moral pod nož. V tem primeru bi lahko bil z igrišč odsoten več mesecev.

Frenkie de Jong FOTO: Profimedia