'Bomba' iz Španije: Ronaldov agent v pogovorih za vrnitev k Realu

V Španiji odmevajo razkritja znane pogovorne televizijske oddaje El Chiringuito, katere voditelj Josep Pedrerolje dejal, da je agent Jorge Mendes"že govoril z Real Madridom glede možnosti vrnitve" Cristiana Ronalda. V omenjeni pogovorni oddaji, ki na trenutke bolj spominja na glasno prepiranje branjevk, je bilo sicer v preteklosti izrečeno že marsikaj, a poročanju kolegov (vsaj delno) prikimavajo tudi vplivni časniki. Madridska MARCAugotavlja, da po njuni ločitvi leta 2018 tako Ronaldu kot Realu ne gre najbolje.

"Njuni poti bi se spet lahko križali, toda slovo Cristiana Ronalda od Reala je bilo premišljeno in dogovorjeno, šlo pa je za odločitev, ki sta jo po obdobju upadanja – slednje je vodilo do Portugalčevega slovesa od belega kluba–sprejeli obe strani,"je na svoji spletni strani zapisal vplivni madridski dnevnik. "Mar Cristiano Ronaldo pogreša Real Madrid? Da, še bolj pa po izpadu proti Portu. Pa madridski klub Portugalca? Jasno, da ga. To je nekaj očitnega. Bi bila možna vrnitev napadalca v ekipo, ki jo je popeljal na najvišjo nogometno raven? To možnost Madrid načeloma zavrača, a ne zato, ker ne bi bilo želje. Vedo, da so bili boljši, ko so hodili z roko v roki."

Glede domnevnega sestanka Ronaldovega agenta Mendesa z vodstvom Reala dodajajo, da je šlo za "neformalne pogovore", a vsekakor za "dvorjenje" Ronaldovega tabora. Portugalec je v prvi sezoni pri Juventusu na svoje nekdanje delodajalce (vsaj javno) povsem pozabil, v zadnjih mesecih pa se je spet začel pojavljati na fotografijah z nekdanjimi soigralci iz Reala.

Zid porušen že pred letom dni

"Pred skoraj točno enim letom se je dialog spet začel. Povratek napadalca na Bernabeu, kjer je gledal svojo zadnjo tekmo na madridskem stadionu, je porušil zid, ki se je dvignil po slovesu poleti 2018,"dodaja MARCA. "Skozi misli igralca je šla ideja možnega povratka. Juventus, tako kot ostali smrtniki med ekipami, preživlja težke finančne trenutke, ki bodo še težji po izpadu iz Lige prvakov proti Portu. Situacija je zdaj že več kot zaskrbljujoča. K temu je potrebno dodati še dvome, ki jih vzbujajo v vsakem krogu Serie A. Inter narekuje ritem in le več napak ekipe (trenerja Interja, Antonia, op. a.) Conteja bi lahko Torinčane vrnilo v igro (razlika je deset točk, čeprav morajo eno tekmo še odigrati)."

Španski časnik omenja tudi vedno pogostejše govorice, da Juventus zaradi astronomske plače Ronaldu išče novega delodajalca, ki naj bi mu bili "šteti dnevi". A to bo težko, dodaja MARCA, saj tako ugodne davčne politike, kot je trenutno v Italiji, drugje ni.

"Februarja 2018 so notranja trenja privedla do kasnejšega slovesa (trenerja Reala, Zinedina, op. a.) Zidana, Cristiano Ronaldo in Real Madrid pa sta podpisala dogovor, ki je v tistem trenutku za obe strani pomenil, da se lahko osvobodita ogromne čustvene obremenitve, ki ju je pestila. Zdaj, če gledamo skozi prizmo preteklosti, lahko trdimo, da odločitev ni bila najboljša. CR7 začenja razmišljati o rešitvah, sporočila pa se ponavljajo v smeri kluba, ki mu je dal vse, a ta možen povratek bolj spada v domeno sanj in želja kot resničnosti, a v nogometu je možno vse. Premiki se bodo v naslednjih tednih še okrepili,"je prepričan osrednji španski športni dnevnik.