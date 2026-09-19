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Nogomet

Bomba iz sveta športa: Mbappe zapušča Nike

Madrid, 19. 09. 2026 17.45 pred 39 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Š.Z.
Kylian Mbappe

Francoski zvezdnik Kylian Mbappe je sklenil poglavje v svoji karieri. Po skoraj dveh desetletjih sodelovanja z ameriškim športnim gigantom Nike je podpisal pogodbo s švicarsko športno znamko, ki se z enim največjih imen svetovnega nogometa prvič resneje podaja na nogometni trg. Toda ni edini francoski zvezdnik, ki se je pridružil Švicarjem.

Kylian Mbappe
Kylian Mbappe
FOTO: Profimedia

Francoski nogometaš in kapetan reprezentance Kylian Mbappe po skoraj dveh desetletjih obrača nov list. Po dolgem partnerstvu z ameriško znamko Nike je prestopil pod okrilje švicarske znamke On.

Mbappejev odhod predstavlja novo veliko izgubo za Nike. Francoz je z ameriškim športnim velikanom sodeloval vse od leta 2006, ko je bil star komaj devet let, v skoraj dveh desetletjih pa je postal eden najbolj prepoznavnih obrazov. Njegov odhod prihaja v obdobju, ko Nike na nogometnem trgu izgublja več pomembnih imen. Leta 2024 je njihove vrste zapustil tudi španski reprezentant Lamine Yamal, ki je prestopil k Adidasu. Nike kljub temu še naprej sodeluje z vrsto največjih nogometnih zvezdnikov, med njimi z Erlingom Haalandom in Viniciusom Juniorjem.

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"Kylianova pot z Nikeom se je začela, ko je bil star devet let. V skoraj dveh desetletjih smo delili trenutke, ki so oblikovali igro, in on je bil pomemben del Nike Footballa. Ponosni smo na to, kar smo skupaj dosegli na igrišču in zunaj njega," so sporočili iz ameriškega giganta.

Zdaj bo svoje izkušnje prenesel v projekt, s katerim želi On oblikovati povsem novo nogometno zgodbo.

"Že od samega začetka me je pri Onu privlačila priložnost, da skupaj zgradimo nekaj povsem novega, kar bo pomagalo oblikovati jutrišnjo igro," je dejal Mbappe in dodal: "V to, kar ustvarjamo, želim vnesti svoje izkušnje in perspektivo, s pomočjo inovacij doseči mogoče in vedno ostati zvest veselju do nogometa. Imamo skupne sanje in to je šele začetek."

Luka Dončić in Thierry Henry
Luka Dončić in Thierry Henry
FOTO: AP

Švicarji v nogometni svet s francoskima zvezdnikoma

Mbappejevo partnerstvo z Onom pa ne bo ostalo zgolj pri nogometnih zelenicah. Francoski zvezdnik bo postal tudi delničar švicarskega podjetja, s čimer bo njegovo sodelovanje z znamko dobilo še širšo poslovno razsežnost. Toda francosko-švicarska nogometna zgodba se tu ne konča. Podjetje je za svojega nogometnega direktorja imenovalo tudi francosko legendo Thierryja Henryja.

Podjetje pri povezovanju vrhunskega športa in poslovnega sveta sicer ni zeleno. Med delničarji znamke je tudi teniški velikan Roger Federer, ki je proti koncu svoje kariere prav tako zaprl dolgo poglavje z Nikeom in prestopil pod švicarsko zastavo.

Razlagalnik

Ko športnik postane delničar v podjetju, s katerim sodeluje, se njegov status spremeni iz klasičnega reklamnega obraza v poslovnega partnerja. To pomeni, da športnik ne prejema zgolj plačila za oglaševanje, temveč postane solastnik dela podjetja, s čimer se njegovi osebni finančni interesi neposredno povežejo z uspehom znamke na trgu. Takšna oblika sodelovanja ustvarja globljo zavezanost, saj športnik aktivno sodeluje pri razvoju izdelkov, strateškem usmerjanju in gradnji podobe podjetja, hkrati pa si ob rasti vrednosti podjetja obeta tudi dolgoročne finančne koristi.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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Kylian Mbappe

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Miran1960
19. 09. 2026 19.57
Pravi drek od info
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