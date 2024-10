Bomba iz užaljenega Madrida: Rodri bo Ballon d'Or zato Reala ne bo v Parizu

V Španiji so prepričani, da na nocojšnji podelitvi Ballon d'Or glavni zmagovalec večera in 'najboljši nogometaš' na svetu v minulem letu ne bo Realov Vinicius Junior, kot se je napovedovalo v minulih dneh, ampak nogometaš Manchester Cityja Rodri. Vodilna športna časnika v državi zdaj poročata, da so se v madridskem klubu odločili za svojevrsten 'bojkot' prireditve v Parizu.

"Madrid je v šoku in jezen," svoj zapis na temo prireditve Ballon d'Or, na kateri francoski časnik France Football vsako leto razglasi najboljšega nogometaša na svetu, začne španski časnik AS. Za razliko od minulih let, resnični dobitnik prestižnega naziva še ni popolnoma znan. Do današnjega dne se je na veliko namigovalo, da naj bi Ballon d'Or leta 2024 postal nogometaš Real Madrida Vinicius Junior, a v zadnjih nekaj urah so informacije vendarle začele malo po malo curljati v javnost.

Vinicius Junior in Rodri FOTO: AP icon-expand

"Med njimi pa bomba: 'Vinicius nocoj ne bo zmagal, nagrada gre Rodrigu (Rodri).' Ta novica je razjezila klub. Odločili so se, da se prireditve sploh ne bodo udeležili. Vsi, ki obkrožajo Brazilca že vedo, da ne bo zmagal in nihče v klubu ne bo potoval v Pariz, razen Butraguena," so zapisali na AS-u. Emilio Butragueno je nekdanji zvezdnik kluba in trenutni direktor institucionalnih odnosov, kar pomeni, da naj bi v tej vlogi deloval kot povezava med klubom in različnimi organizacijami. Mnogi drugi španski viri zdaj namigujejo, da tudi on ne bo odšel v Pariz.

Ta novica sledi izjemno bolečemu porazu na sobotnem el clasicu, na katerem je Real na domačem Santiago Bernabeuu s kar 4:0 izgubil proti velikemu tekmecu iz Barcelone. "Če kriteriji za nagrado ne proglasijo Viniciusa kot zmagovalca, bi morali ti kriteriji za zmagovalca proglasiti Danija Carvajala. Ker se to ni zgodilo, je očitno, da Ballon d'Or in UEFA ne spoštujeta Real Madrida in Real Madrid ne bo nikjer, kjer se ga ne spoštuje," naj bi po poročanju AS-a sporočili iz madridskega kluba.